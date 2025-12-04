Reunión de Sheinbaum con mexicanos en EU: ¿Cuántos connacionales viven en Estados Unidos?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Washington D.C. el jueves 4 de diciembre del 2025. Durante su estancia asistirá al acto protocolario del sorteo del mundial, a una breve reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a un encuentro con integrantes de la comunidad hispana y jóvenes mexicanos en el país vecino.

Este encuentro ocurre en un contexto en el que la población de origen mexicano en Estados Unidos sigue siendo la más grande entre los grupos hispanos, pese a las políticas antimigratorias del gobierno de Trump.

Desde sus primeros días de gobierno, Donald Trump ha implementado una serie de políticas en contra de los migrantes hispanos. Entre ellas, destacan la expulsión acelerada de migrantes, la eliminación de varios programas de protección a migrantes y terminó con el reconocimiento automático de ciudadanía para menores nacidos en Estados Unidos, pero con padres en situación irregular.

También ha intensificado de manera inédita los operativos de detención y deportación, incluso en ciudades “santuario”.

Población de origen mexicano en EU

Al corte del 2020, se contabilizaron 35.9 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Esta cifra considera tanto a quienes nacieron en México como a quienes se identifican mexicanos por su ascendencia. Los mexicanos son, con amplia ventaja, el grupo hispano más numeroso del país.

En cuanto a la población de nacionalidad mexicana que reside en Estados Unidos: son poco más de 11 millones los residentes estadounidenses nacieron en México, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo del país vecino.

Desde la perspectiva mexicana, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) —dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores— reporta que, en su registro, viven 11 millones 913,989 mexicanas y mexicanos fuera del país, de los cuales el 97.79% reside en Estados Unidos.

Si se considera a toda la población hispana (mexicanos y otras nacionalidades de América Latina, El Caribe o España), la diáspora asciende a 65 millones de personas viviendo en Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo para 2023.

Diáspora hispana, fundamentales en la economía estadounidense

El trabajo de los latinos en Estados Unidos es fundamental para la producción económica de dicho país.

Los hispanos representan alrededor del 19% de la fuerza laboral civil, equivalente a aproximadamente 31.8 millones de personas en la fuerza de trabajo, de acuerdo con datos del Departamento del Trabajo estadounidense.

Especialmente esta comunidad es fundamental en actividades de alta demanda física y riesgo laboral, como la agricultura, la construcción, el transporte y los servicios de hostelería. En los cultivos, por ejemplo, los hispanos representan el 30% del total de la fuerza laboral.

Adicionalmente, los trabajadores hispanos registran tasas relativamente altas de autoempleo y una mayor participación en empresas privadas frente al empleo público.

La comunidad hispana/latina en Estados Unidos es uno de los grupos poblacionales más grandes en dicho país, pese a su relevancia en términos sociales, culturales, laborales y económicos, ha visto sus derechos básicos vulnerados durante este primer año de gobierno de Donald Trump.