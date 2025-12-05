Reducción de la jornada laboral: 3 escenarios para las mipymes

El 2026 será un año de cambios en la estructura interna para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), debido que deberán acoplarse a la gradualidad de la reducción de la jornada laboral.

Fátima Masse, cofundadora de Noubi Advisors, menciona que se presentan tres escenarios con diferentes desafíos para las empresas y cómo van a planificar el próximo año; sin embargo, algunas tendrán que hacer más modificaciones internas que otras.

La manera en la que se propone la gradualidad es teniendo un año de colchón, porque prácticamente el 2026 será un año para prepararse al cambio”.

Primer escenario: Empresas anticipadas al cambio

El primer escenario reúne a todas las empresas que laboran 40 días a la semana, como en el caso de las empresas que están institucionalizadas y tienen un mayor número de personal.

Sin embargo, la representación de las grandes empresas en México es del 0.2%, de acuerdo con los Censos Económicos 2024, lo que significa que este primer escenario serán pocos los casos que se adapten en menor tiempo.

Alejandra Toscano, directora general de DNE Consulting, señala que una alternativa que podrían tomar las empresas es disminuir el tiempo diario o introducir horarios escalonados.

Empresas que se adaptan en menor tiempo

El segundo escenario abarca a las empresas que todavía están bajo el esquema de 48 horas, pero se pueden adaptar a realizar cambios a lo largo del año.

Parte de las adaptaciones e inversión es en el área administrativa, en el que se ajusten con los contratos, por ende, las especialistas recomiendan a las empresas que comuniquen los cambios anticipadamente al personal para evitar incertidumbre.

Asimismo, pueden hacer análisis en áreas o tareas que no requieran invertir en más personal, sino en tecnología que automatice o reduzca el tiempo de los procesos.

Empresas que contratarán más personal

Los micro negocios y las que se encuentran dentro del sector manufacturero son las que tienen que planificar con mayor precisión las áreas de mejora, ya que muchas de ellas no cuentan con suficiente presupuesto para contratar más personal o carecen de un sistema de chequeo de asistencia.

Haciendo una revisión rápida, los puestos que trabajan las 48 horas son los operativos, los que se dedican más a la producción. En esos casos vamos a tener que revisar con más precisión qué tan rápidos o lentos son los procesos”, añade Alejandra Toscano.

En la misma línea, las microempresas son las que representan el 95.4% de las unidades económicas en el país, de acuerdo con el Censo Económico 2024, pero también son las que van a tener mayores retos, debido a que no cuentan con áreas específicas, como Recursos Humanos.

“Ciertamente las que van a tener más complicaciones son las empresas más chicas, porque los micro negocios no cuentan con un área de Recursos Humanos o con una estructura empresarial, incluso no tienen mapeados sus procesos”, señala Fátima.

Comunicación y sentido de pertenencia

La forma en la que trabajan las empresas será diferente a lo largo del próximo año para preparar el 2027 con dos horas menos en la jornada laboral. Este hecho no solo se trata de tomas de decisiones por parte de los jefes o tomadores de decisiones, sino que también de la opinión del personal.

Alejandra Toscano, puntualiza que hay que tener cuidado al hacer cambios en los horarios laborales, debido a que un cambio abrupto y sin previo aviso, generará descontento e inconformidad.

“Mi recomendación es acercarse con el personal, ser abiertos y transparentes, para que haya claridad conformó lo que marca la ley”, reitera.