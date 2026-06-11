Corea del Sur y República Checa dan su primer paso en la Copa Mundial 2026

Las selecciones de Corea del Sur y de la República Checa, también conocida como Chequia, se enfrentan este jueves 11 de junio a las 8:00 pm en la primera jornada del Grupo A del Mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de dar el primer paso hacia los octavos de final, con los asiáticos ya como un clásico, mientras los europeos sudaron sangre para estar en el torneo.

Ya está aquí el Mundial, y Corea del Sur vs. República Checa, el primer enfrentamiento entre ambos combinados en partido oficial, será el segundo plato del menú del primer día del torneo, después del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

Los 'Tigres de Asia' afrontan esta cita mundialista en el Estadio Guadalajara, en Jalisco, con una de sus mejores generaciones y llegan como la única selección invicta en las dos rondas de la clasificación asiática.

Además, inician ante el combinado europeo -la última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2016 con triunfo para los asiáticos (1-2)- su undécima edición consecutiva de un Mundial, y ya es la primera selección asiática que disputa 12 fases finales de una Copa del Mundo. Aunque los surcoreanos no brillan en este torneo desde el 2002, cuando coorganizó el Mundial junto a Japón y fueron cuartos.

Desde entonces, en las cinco ediciones, solo han avanzado a las eliminatorias en dos ocasiones, la última en Qatar 2022. Ahora, vuelven a estar dirigidos por Hong Myung-bo, quien capitaneó esa selección que alcanzó las semifinales en 2002, pero que ya no pudo pasar de la fase de grupos en 2014, en su primera etapa como seleccionador.

Como presentación, el equipo surcoreano sienta sus bases en su solidez defensiva, con el poderoso central del Bayern Kim-Min Jae, además de contar con otros jugadores de primer nivel como Kang-in Lee (PSG) o Heung-min Son, ex del Tottenham y ahora en Los Angeles FC, jugador con más partidos en la historia de Corea del Sur y a 4 tantos de convertirse en máximo goleador histórico.

Mundial 2026 | Grupo A | Corea del SurGráfico: El Economista

El reto en este torneo será, por fin, tras acumular participaciones, rendir de manera notable y convertirse en una selección temible de verdad, cuando ocupa el número 25 en el ranking FIFA. Superior al puesto 40º de República Checa en esa lista, un combinado que tuvo un camino muy complicado y trabajado, con hasta dos rondas de repesca.

Para sacar el billete a su segundo Mundial como República Checa -como Checoslovaquia levantó la Eurocopa de 1976 y fue subcampeona del mundo en 1934- y romper una racha de dos décadas sin ocupar el mayor escenario internacional, el cuadro entrenado por Miroslav Koubek, de 74 años, ganó en los penaltis a Irlanda y, también con los lanzamientos de once metros, a Dinamarca.

Mundial 2026 | Grupo A | República ChecaGráfico: El Economista

El exportero ha logrado, en tan solo unos meses, desde la dura derrota por 2-1 ante Islas Feroe, la fiabilidad que no tenía un combinado marcado por una crisis del fútbol local. Y es que, desde que llegó a finales de diciembre, no ha perdido ningún encuentro -dos empates con victoria en penaltis y dos triunfos en los dos amistosos previos al Mundial-, en una muestra de que este combinado ha hecho de la agonía una virtud.

Como los surcoreanos, una de las características de esta República Checa es su consistencia defensiva, con solo 8 goles encajados en la fase de grupos de clasificación. Es un equipo sin alardes y con un juego directo, gracias a la envergadura del delantero del Bayer Leverkusen Patrik Schick, 'pichichi' de la EURO 2020. Aunque también poseen calidad en las botas de Vladimir Coufal (Hoffenheim) y Tomás Soucek (West Ham).