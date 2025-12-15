Continuidad, brújula del presente y futuro de Toluca

El presente de los Diablos Rojos del Toluca, teñido totalmente en oro por los cuatro títulos conseguidos en 2025 (dos de Liga MX, uno de Campeón de Campeones y uno de Campeones Cup), hace que parezca un pasado muy lejano cuando tuvieron que pagar una multa por bajo rendimiento en la tabla de cocientes.

En realidad fue en mayo de 2022. Tocaron fondo al finalizar en antepenúltimo lugar y tuvieron que pagar 33 millones de pesos.

Ese fue un parteaguas para el proyecto encabezado por Francisco Suinaga, actual vicepresidente y que está en la institución desde 2014. Es el principal líder operativo designado por el propietario, Valentín Diez.

“Hay que decirlo: cuando pagamos la multa fue una sacudida para replantear todo el proyecto. Había que fortalecer muchas áreas y obviamente el área deportiva en general era clave. Luego gastas mucho dinero en un jugador y no inviertes en gente muy valiosa que te da datos, negocia bien, está al pendiente, encuentra oportunidades y está metida todo el día en cancha”, señaló Suinaga a Claro Sports un día después del bicampeonato consumado en el torneo Apertura 2025.

Toluca tuvo ocho entrenadores entre 2010, cuando había registrado su décimo y último título de Liga MX, y 2022, cuando cayó a la multa porcentual.

Todos tuvieron estilos diferentes, pero el último de ellos, Ignacio Ambriz, cimentó un cambio de filosofía que permea hasta la época actual con Antonio Mohamed.

“No hay que demeritar el proceso de ‘Nacho’, que llegó a una final, y luego el del profe Renato Paiva, que a lo mejor le faltó redondear con una final o un título. Hoy el ‘Turco’ está reafirmando ese proceso con su capacidad, idea y gestión”, evaluó para El Economista, Carlos Adrián Morales, ex futbolista, director de fuerzas básicas y entrenador interino de los Diablos.

“Toluca tardó 15 años para lograr un título nuevamente, pero yo siempre lo dije: este es un equipo grande, que tiene las condiciones, semestre tras semestre, para buscar títulos (…) Me tocó estar como director de fuerzas básicas y entrenador interino, se sufrió esa parte pero hoy esto es Toluca. Esos 15 años de abstinencia fueron para remodelar algunas cosas”.

Con Ambriz, Toluca volvió a una Liguilla directa en el Apertura 2022 y disputó su primera final de Liga MX en cuatro años. Aunque perdió por escandaloso global de 2-8 ante Pachuca, el equipo empezaba a reconectar con su ADN ganador y, al mismo tiempo, con las entradas que hoy son llenos en su estadio, el Nemesio Diez.

Paiva potenció esa filosofía y llevó a los Diablos al tercer y segundo lugar de la tabla en los torneos Clausura y Apertura 2024, respectivamente. Su pecado fue ser eliminado en cuartos de final en ambas Liguillas, extendiendo la sequía de título a 15 años.

Entonces llegó Mohamed con efectividad del 100% tras ganar sus dos primeros torneos de Liga MX con Toluca, lo que ha girado la historia 180 grados desde aquella multa en 2022. Lo que resalta es la consistencia y a la vez evolución del perfil ganador.

Records TolucaEspecial

Estabilidad en marcha

La satisfacción volvió a Toluca en mayo de 2025, cuando Mohamed y sus dirigidos, varios con trabajo previo con Ambriz y Paiva, rompieron la sequía en la final del torneo Clausura ante América.

Pero eso inmediatamente generó otra duda: la continuidad del proyecto, dado que el ‘Turco’ es un entrenador que suele irse de un club cuando consigue algo positivo.

“Lo primero a resaltar es la continuidad del proyecto, por el hecho de que el ‘Turco’ haya decidido mantenerse con todo el apoyo de la directiva y refuerzos puntuales que apuntalaron su idea táctica”, opina para este diario, Jesús Humberto López, cronista y comentarista de ESPN, W Deportes y Uni Radio en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

“Con la inclusión de un Santiago Simón que al final se convirtió en titular pero sobre todo el haber convencido a Nicolás Castro, que tenía la posibilidad de jugar en una de las más grandes ligas del mundo (España) y fue convencido para venir a México. El hecho de que al ‘Turco’ se le haya dado el respaldo y se le hayan traído a estos jugadores, por supuesto que iba a tener un resultado porque no era simplemente romper 15 años de sequía, sino mantenerse en lo más alto”.

Toluca gastó 8 millones de euros en el mercado de fichajes entre el Clausura y Apertura 2025, según el sitio especializado Transfermarkt. Su inversión fue menor que León (10), Cruz Azul (14), Chivas (18.9) y América (21.6).

Mohamed ya puso a Toluca en un pedestal histórico, pues nunca había sido bicampeón en torneos cortos. Además, lo unió a Pumas, León, Atlas y América en la exclusiva lista de equipos con títulos consecutivos en esta etapa, que inició en 1996.

Tres de ellos, Atlas, América y Toluca, lo consiguieron entre 2021 y 2025, lo que sugiere un cambio de paradigma.

“Otros equipos deberían mirarse en estos proyectos sin lugar a dudas. Hay equipos grandes, como León, que está pasando momentos muy bajos (…) Otros de muchos años, como Puebla, al que han peluseado y no se toma la decisión de traer un proyecto sólido. Se han cometido errores puntuales en ciertos equipos pero ya que están estos ejemplos tendrán que tratar de mimetizarse, no para copiar íntegramente la fórmula pero sí para hacer algo. Si el exitoso, ganador y campeón hace bien las cosas, que traten de parecerse un poco”, exalta el comunicador con 33 años de experiencia.

El ‘Turco’ tiene contrato con Toluca hasta verano de 2026 y con opción de renovar por un año más, según explicó él mismo en la conferencia posterior al bicampeonato.

Lo que sigue en su plan de continuidad es la ansiada internacionalización. Los Diablos disputarán la Copa de Campeones de CONCACAF 2026 con la mira en ganar para conseguir un boleto al Mundial de Clubes 2029.

“Toluca necesita ese título. El boleto al Mundial es lo que le falta a este equipo, que no sé si es de época, pero sí del año. La parte de la internacionalización que vendrá en 2026 es un reto muy bueno para el propio ‘Turco’ y la institución”.

Carlos Adrián Morales destaca otra tarea de continuidad: “Lo primordial siempre es lo deportivo y hay que darle fundamento y atención desde fuerzas básicas hasta el primer equipo. Creo que si se mantiene esa gran base en la parte deportiva, esa unión de trabajo, va a seguir teniendo estos resultados”.