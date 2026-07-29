¿En qué consiste la propuesta de Infantino de vender parte de una filial de la FIFA?

La FIFA tiene previsto crear una filial de 20,000 ⁠millones de dólares para gestionar el Mundial y el resto de sus eventos, ofreciendo participaciones por hasta el 20% de "FIFA Forward Enterprise" a inversores ⁠externos, en una propuesta muy criticada del presidente Gianni Infantino, que supondría un aumento espectacular de la financiación para las federaciones.

¿Qué se propone?

La FIFA quiere crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial independiente que agruparía todas las actividades lucrativas de la FIFA (derechos de retransmisión, patrocinios, venta de entradas, licencias y organización de eventos) en una única empresa con orientación comercial.

Cifras clave

La FIFA valora ⁠la nueva empresa comercial en unos 20,000 millones de dólares, ⁠según las estimaciones de JPMorgan. La FIFA vendería una participación minoritaria (de hasta el 20%) a inversores externos, conservando al mismo tiempo el control mayoritario. La FIFA está trabajando con los banqueros de JPMorgan para recaudar miles de millones de dólares mediante la incorporación de inversores externos.

Beneficios económicos para las federaciones

Si se aprueba, cada una de las 211 federaciones miembro podría obtener hasta 40 millones de dólares para el ciclo 2027-2030: hasta 20 millones de dólares en una financiación única del programa "Fast-Forward" y 20 millones de dólares en fondos de desarrollo del programa "FIFA Forward" para el ciclo 2027-2030.

La cantidad seguiría aumentando hasta los 22 millones de dólares para el ciclo 2031-2034 y hasta los 24 millones de dólares para el ciclo 2035-2038.

¿Cómo funciona la decisión?

Infantino dice que la decisión sobre la nueva filial de la FFE será totalmente democrática y que su aprobación requiere: (1) el apoyo de una mayoría (más del 50%) de las 211 federaciones, y (2) el visto bueno del Consejo de la FIFA.

El ultimátum de Infantino

Según una carta de Infantino a las federaciones miembro a la que ha tenido acceso The Times, si se rechaza el plan, las federaciones recibirán el aumento mucho menor previsto inicialmente en el Programa Forward, por un valor aproximado de 10 millones de dólares por federación para el próximo ciclo, como parte de un paquete total de 2,700 millones de dólares en lugar de 10,000 millones.

"Si desean seguir adelante, este paquete de 10,000 millones de dólares estará disponible a partir del 1 de enero de 2027, lo que marcará el inicio de la siguiente fase de nuestro camino juntos", escribió Infantino en la carta.

"A cambio, lo único que se requiere es mantener su confianza; todo lo demás permanece igual".

La financiación única del programa "Fast-Forward" solo estará disponible para aquellas federaciones miembro que decidan participar y comuniquen su decisión antes del 19 de septiembre de 2026.

Sin cambios en el modelo de gobierno de la FIFA

Infantino dice que los derechos y obligaciones de las federaciones miembro, así como el mantenimiento de la estructura de gobernanza actual de la FIFA, permanecerán inalterados.

La FIFA mantendría una participación mayoritaria perpetua en FFE y seguiría teniendo el control exclusivo sobre todos los asuntos relacionados con las competiciones.

Reacciones y críticas

La FIFA anunció la propuesta el martes, tras la publicación de artículos en medios de comunicación en los ⁠que se detallaba el plan, lo que provocó críticas por parte de los organismos rectores a los que ⁠no se había consultado ni informado de la idea de Infantino.

La UEFA ⁠declaró que la propuesta "cruza una línea que las instituciones que rigen el fútbol nunca deberían cruzar" y que "el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda ⁠comerciar —especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo".

Tras conocer la carta de Infantino el miércoles, la UEFA emitió otro comunicado.

"Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único", declaró la UEFA.

"Esto lo dice todo lo que hay que saber sobre este plan".

La CONCACAF dijo que "comparte la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol por el hecho de que se haya elaborado y difundido públicamente un plan con este nivel de detalle antes de que haya habido ningún debate con los órganos de gobierno pertinentes y las partes interesadas".

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) declaró que "desconocía por completo esta propuesta y no dispone de detalles sustantivos, ni siquiera sobre ⁠cuál es realmente la propuesta ni qué condiciones conlleva".

El predecesor de Infantino, Sepp Blatter, dijo a Reuters que "el fútbol no pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece al pueblo".

"Si la FIFA se transformara en una estructura corporativa con ánimo de lucro, perdería su alma", añadió, señalando que nunca habría considerado una medida de este tipo mientras estuvo al frente de la organización.

rrg