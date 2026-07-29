La Concacaf se suma a las críticas contra el plan de la FIFA para "vender acciones" del Mundial

La Confederación ⁠de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dijo este miércoles que ⁠no había sido informada de la propuesta de la FIFA de vender participaciones de capital a inversores externos y que estaba "profundamente preocupada" por la ⁠falta de debido proceso.

La FIFA ⁠dijo el martes que planea crear una filial de 20,000 millones de dólares para gestionar la Copa Mundial y sus otros eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20% en ella a inversores externos.

Según el plan, la FIFA crearía "FIFA Forward Enterprise" para supervisar las operaciones comerciales y de eventos.

La FIFA, que este año celebró un Mundial de 48 equipos en Estados Unidos, Canadá y México, el mayor en la historia del torneo, conservaría el control de la empresa, pero ofrecería participaciones minoritarias en ella a inversores privados para recaudar hasta 4,200 millones de dólares.

"La Concacaf sólo tuvo conocimiento de este asunto a través de informaciones de prensa y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa. Estamos profundamente preocupados por la falta de debido proceso", dijo en un comunicado.

"Compartimos la decepción de muchos dentro de nuestra región y del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido diseñado y compartido públicamente antes de que se haya producido cualquier debate con los ⁠órganos de gobernanza y las partes interesadas pertinentes. ⁠Como dirigentes del fútbol, somos los ⁠custodios del juego".

"Colectivamente, la FIFA, las confederaciones y cada federación miembro tienen la responsabilidad ⁠de actuar siempre en el mejor interés del deporte. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por la buena gobernanza, procesos sólidos y una administración responsable a largo plazo".

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico. La iniciativa de la FIFA también provocó una respuesta furiosa por parte de la UEFA, que acusó al organismo rector del fútbol mundial ⁠de poner a la venta el "alma" de este deporte.