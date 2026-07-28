FIFA quiere vender "acciones del Mundial de Futbol"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que podría vender “acciones” de los torneos oficiales de la federación. De acuerdo con el Times de Londres y replicado en todo el mundo, el directivo quiere convertir a la federación en una especie de empresa cuyo capital se podría vender a particulares.

De acuerdo con la información disponible, el dirigente de la FIFA podría ganar dinero para su bolsillo. De acuerdo con The Times, la FIFA reconoció que existen dos empresas interesadas en ese asunto, arreglo en el que estaría de cerca gente del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La primera empresa es Thrive Capital, propiedad de Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump y el banco JP Morgan, que sería el asesor financiero.

Se destacó que Thrive Capital buscaría un grupo de inversionistas para adquirir los mundiales femenino y masculino.

Se buscaría, de acuerdo con el Financial Times, vender el 20% de los derechos en 20,000 millones de dólares.

El diario inglés indicó que el recién concluido torneo de la Copa del Mundo, dejó una derrama de 13,000 billones de dólares en los cuatro años de competencias que terminaron hace un mes.

La federación de futbol de Europa comentó que el juego no pertenece a los inversionistas y la copa del Mundo no es un producto.