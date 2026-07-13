Atlas finaliza su relación con el argentino Diego Cocca; "Zorros" buscan nuevo DT

El club Atlas anunció el lunes ⁠el fin de su relación con el director técnico argentino Diego Cocca debido a que no se concretaron las negociaciones para ⁠su continuidad, tres días antes ⁠de que inicie el torneo Apertura del fútbol mexicano.

Cocca, de 54 años, fue nombrado técnico de los "Rojinegros" en agosto de 2025, tres años después de lograr el bicampeonato.

"Como parte del proceso de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como director técnico del primer equipo", informó Atlas en un comunicado.

Diego Cocca, director técnico argentino.Foto EE: Cortesía

"Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente", agregó.

Atlas cambió ⁠de dueño en abril de ⁠este año cuando ⁠Grupo Orlegi, que también es propietario del Santos Laguna, lo ⁠vendió al Grupo empresarial PRODI con la intención de acabar con la multipropiedad en el fútbol mexicano.

En su segunda etapa al frente del Atlas, Cocca registró 10 triunfos, nueve empates y 13 derrotas.

El club dijo que dará a conocer la decisión sobre el próximo entrenador "en ⁠los próximos días".

Atlas iniciará el viernes su participación en el torneo Apertura cuando visite a León.