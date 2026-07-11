Rafa Márquez, nuevo DT del Tri: lo que debes saber sobre la nueva etapa de la Selección

La Selección Mexicana inició oficialmente un nuevo ciclo. Días después de concluir su participación en la Copa del Mundo de 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó a Rafael Márquez como nuevo director técnico del equipo nacional, dando continuidad al proyecto que comenzó en 2024 junto a Javier Aguirre.

El nombramiento no tomó por sorpresa. Desde el regreso del "Vasco" Aguirre al banquillo de la Selección se había establecido que Márquez sería su auxiliar durante el proceso mundialista y, una vez concluido el torneo, asumiría el mando del equipo con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.

Relevo planeado

La designación de Rafael Márquez forma parte del Proyecto Deportivo 2030 impulsado por la FMF. El objetivo es mantener la continuidad del trabajo realizado durante el último ciclo mundialista y consolidar el desarrollo de una generación de futbolistas que devolvió la ilusión a la afición mexicana.

Durante el Mundial de 2026, Márquez integró el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, participando en la preparación y desarrollo del equipo que alcanzó los octavos de final.

Tras la eliminación frente a Inglaterra, el propio Aguirre confirmó que dejaría el cargo y expresó públicamente su respaldo al exdefensor.

"Sé que es mi último partido como entrenador de la Selección Mexicana. Hay que hacerse de lado para que vengan los buenos, que son Rafa y su grupo", declaró el estratega al despedirse del banquillo nacional.

¿Quién es Rafael Márquez?

Considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de México, Rafael Márquez disputó cinco Copas del Mundo con la Selección Nacional y fue capitán del equipo durante varias etapas.

A nivel de clubes construyó una destacada trayectoria internacional con AS Monaco, FC Barcelona, Hellas Verona y New York Red Bulls, además de militar en Atlas y León dentro del futbol mexicano.

Su paso por el Barcelona fue especialmente exitoso, al conquistar dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Como entrenador comenzó su formación en las categorías inferiores del Real Alcalá, posteriormente dirigió al Barça Atlètic y más tarde se incorporó al cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial de 2026.

Reto: consolidar a la nueva generación

Aunque México quedó eliminado en los octavos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra, el desempeño del equipo fue considerado uno de los más alentadores de las últimas décadas.

La Selección ganó sus cuatro primeros partidos sin recibir gol, terminó como líder de su grupo, rompió una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial y volvió a conectar con la afición.

Además de los resultados, el torneo dejó una base de jugadores jóvenes llamada a liderar el siguiente ciclo mundialista.

Entre ellos destacan Gilberto Mora, quien con apenas 17 años se convirtió en el titular más joven de un Mundial desde Pelé; Erik Lira, que se consolidó en el mediocampo; el portero Raúl Rangel, así como los defensores César Montes y Johan Vásquez.

A ellos se suman futbolistas de experiencia como Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Julián Quiñones, quien terminó como el máximo goleador histórico de México en las Copas del Mundo.

La misión de Márquez será demostrar que el crecimiento mostrado durante el Mundial no fue producto únicamente de la condición de anfitrión, sino el inicio de un proyecto capaz de competir de forma constante con las mejores selecciones.

¿Cuál será el primer torneo de Rafael Márquez?

El primer compromiso oficial de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana será la Liga de Naciones de la Concacaf, programada para finales de 2026.

A partir de ese torneo comenzará formalmente el proceso rumbo al Mundial de 2030, con el objetivo de consolidar una plantilla competitiva y mantener el nivel que México mostró durante la reciente Copa del Mundo.

Con su nombramiento, la FMF apuesta por una transición sin sobresaltos, en la que un referente histórico del futbol mexicano buscará transformar las expectativas generadas en 2026 en resultados sostenidos durante los próximos cuatro años.