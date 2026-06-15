“Argentina debe renovar sus ganas de ser campeón”: ‘Piojo’ López

Argentina siempre está en el exclusivo grupo de favoritos a ganar la Copa del Mundo de la FIFA y la edición Norteamérica 2026 no es la excepción.

Eso lo tiene claro el exdelantero Claudio 'Piojo' López, quien fuera mundialista con la Albiceste en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, compartiendo vestidor con otras figuras como Gabriel Batistuta y Hernán Crespo.

“Argentina siempre tiene esa presión extra de ser candidato, de estar siempre al día en todo y de tener que ser el número uno. Hay que asumir eso con responsabilidad”, comenta López a El Economista durante una visita a México por invitación de la empresa MG Experiences.

La diferencia es que en 2026 Argentina no sólo es favorito, sino el campeón defensor, luego de la tercera estrella que bordó en Qatar 2022.

Argentina tiene tres títulos en la historia de la Copa del Mundo, pero nunca ha podido ganar en ediciones consecutivas.

Después de triunfar en 1978, fue eliminado en segunda ronda en 1982. Después de triunfar en 1986, fue subcampeón en 1990. El destino está abierto en 2026.

“El hecho de que llegue a este Mundial con la estafeta de haber ganado el último, creo, es una motivación extra para querer reivindicar eso y demostrarlo de nuevo. Se ha mantenido la base y se han unido jugadores súper buenos, grandes proyectos para lo que viene, así que creo que están listos”, argumenta el ‘Piojo’.

Tranquilidad a favor

De los 26 convocados argentinos para este Mundial, 17 fueron campeones en 2022. También se mantiene la principal cabeza, Lionel Scaloni, como director técnico.

En esa generación destacaron Lionel Messi, Ángel Di María y más, quienes durante años pelearon por darle el título del planeta a su país, luego de los conseguidos en 1978 bajo el liderazgo de Mario Kempes y en 1986 con Diego Armando Maradona.

Con esa tarea finalmente realizada, Claudio López percibe una calma que podría jugar a favor de Argentina en 2026.

“Está la tranquilidad de haber conseguido el título en el último campeonato, la tranquilidad de conocerse todos ya desde un tiempo, con el grupo que han armado, la unión que han conformado todos con el cuerpo técnico y el trabajo que vienen logrando. Creo que eso es lo primordial”.

En ese sentido, uno de los más beneficiados apunta a ser Lionel Messi. Por años fue cuestionado por no entregarle a Argentina el título del Mundial, siendo el mejor del planeta, pero esa presión ya se disipó.

_¿Qué podemos esperar de Messi en este Mundial, a diferencia de los anteriores?

“Creo que lo que da siempre: esa alegría de jugar, de verlo sonreír, de las cosas que puede llegar a hacer. Lógicamente que los años y el físico nos pasan factura a todos, pero creo que él ha sido un dotado, alguien especial en este deporte. Podemos esperar eso, verlo disfrutar y nosotros disfrutar con él, sobre todo, verlo feliz porque con base a eso todo va cambiando”.

Argentina mostró un juego sin presión durante las eliminatorias para el Mundial 2026, siendo la mejor de las 10 selecciones de CONMEBOL con 38 de 54 puntos posibles.

Lionel Messi, por su parte, mostró vigencia a sus 38 años al terminar como líder goleador de dicho proceso con ocho tantos.

Grupo unido

Argentina conforma el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania. Su defensa del título empezará este 16 de junio contra la selección de África.

Al ser un Mundial con 48 selecciones, se estima que la Albiceleste supere la fase de grupos sin problemas y empiece a dar golpes de autoridad a partir de dieciseisavos de final. Para ello, la unión de grupo es una de las principales fortalezas, explica ‘Piojo’ López.

“Han logrado armar un grupo muy bueno. Creo que cada jugador que se ha integrado lo ha hecho de la mejor manera con algo ya estructurado y armado. Lo único que tienen que renovar son las ganas de reivindicar eso y querer ser campeones de nuevo, que no es fácil, pero en Argentina siempre tenemos esa presión”.

El exjugador del América elogia, en ese aspecto, el liderazgo y gestión de Lionel Scaloni, pero también de sus auxiliares, quienes fueron figuras de la selección pampera en décadas anteriores: Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel.

“A ellos también les ha tocado estar en grandes grupos de selecciones y de equipos. Tienen una visión más cercana a lo que se puede armar. Después creo que se basa todo en el trabajo, en las ganas que tienen los jugadores cuando llegan y hacerles ver al lugar donde llegan, a quién van a representar, qué historia tiene la camiseta que van a vestir y ya se empieza a amalgamar todo eso”.

Argentina ha disputado seis finales en la historia de los Mundiales. Ganó en 1978, 1986 y 2022, aunque perdió en 1930, 1990 y 2014. El grupo actual tiene en sus manos orientar la balanza hacia un lado.

_¿Cuál es el legado de Argentina en la historia de las Copas del Mundo?

“Difícil responderlo, porque tiene gran parte. Desde que tengo conocimiento del futbol hasta hoy, ha sido gran parte y protagonista de toda una historia, junto con otras selecciones. Es complicado definir su legado, pero creo que ha aportado un granito bastante grande de arena a la construcción de esto”, responde Claudio López.

PARTIDOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

(GRUPO J)

*Contra Argelia

Martes 16 de junio

19:00 horas (centro de México)

Estadio Kansas City

*Contra Austria

Lunes 22 de junio

11:00 horas (centro de México)

Estadio Dallas

*Contra Jordania