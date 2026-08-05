Nu México, inicia operaciones como banco

Tal como lo anunció en días pasados, Nu México -filial del gigante brasileño de servicios financieros digitales- inicia este jueves 6 de agosto, operaciones como banco en el país.

Lo anterior, luego de que el pasado 10 de julio, recibiera la autorización final para ello, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y es que faltaba el aval final por parte de la autoridad.

Nu, que inició operaciones en México en el 2019 con una tarjeta de crédito, posteriormente dio el paso a sociedad financiera popular (Sofipo), figura bajó la que operó hasta este jueves 6 de agosto.

Antes de iniciar como banco, la tarde-noche del miércoles, llevó a cabo una migración técnica de su infraestructura de Sofipo a banco, tiempo durante el cual algunos servicios no estuvieron disponibles, incluyendo las transferencias SPEI y el acceso a la app.

No obstante, de acuerdo con la institución, las tarjetas de débito y crédito Nu operaron con normalidad, y los recursos de los clientes permanecieron seguros en todo momento.

Comienza nueva etapa con buenos números

“Tras completar un proceso de migración tecnológica y recibir la autorización de la CNBV el pasado 10 de julio, Nu será el banco digital más grande del país el 6 de agosto, atendiendo a más de 15 millones de clientes”, destacó hace unos días la entidad financiera digital.

Pero además de sus 15 millones de clientes, Nu México inicia su etapa como banco con buenos números.

Como Sofipo -sector que lideró durante algunos años-, tenía, al cierre de mayo, activos por 120,017 millones de pesos (la mitad del sector); una cartera de crédito de 34,800 millones; y captación por casi 102,000 millones.