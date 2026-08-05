La actividad empresarial de la zona euro se disparó en julio hasta alcanzar su máximo en ocho meses, gracias al repunte del sector servicios, que se sumó al fortalecimiento del sector manufacturero. Sin embargo, la trayectoria incierta del conflicto en Medio Oriente ensombreció las perspectivas, reveló una encuesta.

El índice de gestores de compras (PMI) compuesto de la zona euro de S&P Global (que combina las encuestas de servicios y manufactura) subió hasta 52 puntos en julio desde el nivel neutro registrado en junio, ligeramente por encima de la estimación preliminar de 51.9 puntos.

Es la primera vez desde marzo que se sitúa en territorio de expansión.

“El PMI definitivo de julio se suma a un panorama de resiliencia alentadora de la economía de la zona euro en medio del conflicto en curso en Medio Oriente, pero también pone de relieve cómo el clima empresarial se ve condicionado por el cambiante panorama geopolítico”, dijo Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.