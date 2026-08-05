Tecnológica Cobre supera los 7,600 millones de dólares en pagos empresariales procesados en México

La tecnología de pagos Cobre procesó más de 7,600 millones de dólares en pagos empresariales en México durante el primer semestre del 2026, equivalente a un promedio superior a 1,500 millones de dólares mensuales, con lo que el país se consolidó como el principal mercado de la tecnológica en Latinoámerica.

Entre enero y junio, la empresa realizó más de 3.3 millones de transacciones en el país. Los pagos transfronterizos representaron 10% del monto total procesado, con un volumen superior a 765 millones de dólares, lo que la firma de origen colombiano indicó es reflejo de una mayor demanda de infraestructura para realizar operaciones internacionales entre empresas.

México concentra ya cerca de la mitad de las transacciones mensuales que Cobre procesa en América Latina, donde la compañía mueve más de 2,600 millones de dólares mensuales en pagos entre empresas (B2B).

El crecimiento de los pagos internacionales también impulsó la expansión de la compañía en el país. Cobre ofrece infraestructura para pagos locales y transfronterizos a más de 300 empresas de sectores como servicios financieros, tecnología, comercio minorista, consumo, movilidad y logística, un segmento que ha incrementado la adopción de plataformas para automatizar la ejecución y conciliación de operaciones financieras.

La tecnológica detalló que en enero de este año superó por primera vez los 2,000 millones de dólares en transacciones y que para mayo alcanzó un nuevo récord de 1,500 millones de dólares procesados en un solo mes.

El negocio de pagos transfronterizos desde México duplicó su volumen mensual en el semestre, al pasar de 80 millones de dólares al inicio del año a más de 160 millones para junio.

En total, Cobre procesó más de 765 millones de dólares en pagos internacionales durante la primera mitad del año. Al mismo tiempo, su herramienta de cobertura cambiaria Rate Lock incrementó su volumen mensual de operaciones de 600,000 dólares a 15 millones de dólares entre enero y junio.

“En tan solo seis meses, Rate Lock creció 25 veces. Este crecimiento acelerado se refleja especialmente durante el segundo trimestre, donde vemos una mayor comprensión de los beneficios de ocupar cobertura cambiaria”, afirmó José Gedeón, director general de Cobre.

La empresa explicó que la volatilidad del tipo de cambio impulsó una mayor demanda por herramientas para administrar el riesgo cambiario. Durante el primer semestre, el peso mexicano fluctuó entre 17.09 y 18.17 unidades por dólar, entorno que aumentó el uso de soluciones para fijar el tipo de cambio en operaciones internacionales.

Expansión en el país

Para el segundo semestre, Cobre prevé que el crecimiento de su operación en México continúe apoyado por una mayor adopción de infraestructura de pagos en tiempo real, la automatización de procesos de tesorería, la incorporación de empresas fintech que requieren infraestructura de pagos ya desarrollada y una mayor demanda por soluciones para gestionar pagos internacionales y mitigar riesgos financieros.

En este contexto de expansión, Cobre también reforzó su estructura directiva. Recientemente, la plataforma nombró a Brian Siu como nuevo Director de Ingresos, con el objetivo de fortalecer su estrategia comercial en México y el resto de América Latina.

Siu cuenta con más de una década de experiencia en los sectores financiero y fintech. Antes de incorporarse a Cobre se desempeñó como gerente general para América Latina de Jeeves, donde encabezó la expansión en México, Colombia y Brasil.