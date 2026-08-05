Con la entrada de jugadores digitales a la banca, se integran millones de usuarios al sector

La entrada de Nu y otros jugadores digitales al sistema bancario mexicano, moverá el mapa del sector en diferentes indicadores. Uno de éstos: el número de clientes, ya que con ello se incorporarán millones de usuarios a la banca.

Y es que si bien están de estreno en el sector bancario, entidades como Nu México -que oficialmente inicia operaciones como banco este jueves 6 de agosto- y Plata -que funciona como tal desde hace algunos meses-, ya habían conformado una importante base de usuarios años atrás bajo otras figuras, mismos que se trasladan ahora al sector de banca.

Así, si se consideran las entidades digitales que recientemente se han incorporado al sector de banca, como es el caso de Openbank, Revolut, Hey Banco, Plata y ahora Nu México, serían, a la fecha, poco más de 21 millones de usuarios que ahora estarían en el sistema bancario local.

Con Nu, gran salto

Con la incorporación de Nu México al sector bancario, y al dejar de operar ya bajo la figura de sociedad financiera popular (Sofipo), son, al menos, 15 millones de usuarios que pasan a la banca, ello, de acuerdo con las últimas cifras oficiales del gigante brasileño de servicios financieros digitales.

“Con más de 15 millones de clientes, Nu se convertirá en el banco digital más grande del país”, ha destacado la institución financiera que, a nivel global, atiende a más de 135 millones de usuarios.

De acuerdo con Nu, en sus siete años de operación en México, ha logrado atraer a aproximadamente 15% de la población adulta del país a sus filas.

Por su parte, Plata -que inició operaciones con una tarjeta de crédito y desde marzo pasado opera como banco en el país-, tiene, con base en su propia información, alrededor de 4 millones de clientes activos.

En el caso de Openbank México -filial del español Santander, que inició operaciones como banco en febrero del 2025-, cuenta ya, con base en su información oficial más reciente, con poco más de 1 millón de clientes en el país.

En tanto, Revolut Bank México -que también comenzó a operar como banco en febrero pasado, esta semana dio a conocer que su base de clientes alcanzó los 635,000 al cierre del segundo trimestre del año.

Mientras que Hey Banco -que ya venía operando desde hace algunos años como el brazo digital de Banregio, pero desde febrero pasado funciona como banco independiente-, suma alrededor de medio millón de clientes.

Así, sumando los clientes de estas cinco instituciones digitales que se han incorporado al sector bancario mexicano, son poco más de 21 millones de usuarios que hoy ya se encuentran en las filas de la banca local.

Consolidada, amplia base de grandes bancos

Los millones de clientes de estas nuevas entidades, se suman a la ya consolidada base de usuarios que los grandes bancos tradicionales (ahora también digitales) han forjado a lo largo de muchos años de presencia en el país.

Las cifras oficiales más recientes apuntan que, al cierre del primer semestre del 2026, BBVA México -el banco más grande de los que operan en el país-, por ejemplo, contaba ya con 34.5 millones de clientes, de los cuales más de 28 millones eran digitales.

En el caso de Santander México, la cifra ascendió a 22.2 millones de clientes; y en Banorte a 13.5 millones en el mismo periodo.

Así, solo estas tres instituciones -que son las más grandes que operan en el país- sumaron más de 68 millones de clientes al cierre de la primera mitad del 2026.

Cabe precisar, sin embargo, que estos tres últimos al ser grupos financieros, tienen una oferta más amplia no solo de productos y servicios bancarios, sino también, en algunos casos, de otras negocios como casas de bolsa, pensiones y seguros, entre otros, por lo que los clientes pueden ser de una o varias de estas opciones.

En el caso de los nuevos integrantes del sistema, la mayoría de sus clientes, de momento, son de uno o dos productos, principalmente crédito y/o captación.

Sin embargo, la idea de ser bancos es justamente para brindar una oferta mayor a sus usuarios.