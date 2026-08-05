Banxico mantendrá sin cambio la tasa el resto del año; posible recorte en el 2027: BX+

El Banco de México mantendrá la tasa de interés en 6.50% al menos hasta el cierre del año, un nivel que considera neutral y que, por tanto, no representa un freno para la actividad económica ni para la inversión, anticipó el economista en jefe de BX+, Alejandro Saldaña. Para el próximo año considera que la Junta de Gobierno podría encontrar el espacio para aplicar un recorte de 25 puntos base, que aún les permitiría tener una tasa neutral.

Entrevistado por El Economista, dijo que este escenario se cumpliría si se presentan tres condiciones: Que la Fed no mueva las tasas de interés; que el balance de los perfiles de los miembros en la Junta de Gobierno sea un poco más laxo, recordando que el subgobernador Jonathan Heath termina su mandato en este en diciembre.

Y un tercer elemento que podrían considerar es que la inflación entre enero y abril del próximo año se acerque al 3% objetivo, por un efecto aritmético.

La tasa neutral es aquella que no impulsa ni frena a la economía. No es observable; es una estimación, que de acuerdo con Banco de México, se ubica entre 1.8 y 3.6%, explicó.

Aunque la tasa ya no está frenando la economía, e incluso podría estar dando un ligero impulso, la inversión sigue sin despegar porque el problema no es monetario, sino de incertidumbre y de condiciones estructurales.

Es decir, “en el mejor de los casos, no limita ni estimula a la inversión. En un escenario alternativo incluso podría estar estimulándola”.

Saldaña enfatizó que un menor costo del financiamiento, por sí solo, no es suficiente para detonar nuevos proyectos de inversión.

Se requiere mayor certidumbre jurídica, seguridad pública e infraestructura suficiente para absorber una expansión de la actividad industrial, explicó.

Entre las principales limitantes mencionó la capacidad logística del país, la generación y transmisión de energía eléctrica, la disponibilidad de agua y la escasez de mano de obra calificada.

“Ese factor por sí mismo no es suficiente para que haya un dinamismo favorable de la inversión”, subrayó.

Prevé crecimiento de 0.9% este año

En ese contexto, BX+ mantiene una expectativa de crecimiento de 0.9% para la economía mexicana en el 2026 y una aceleración a 1.7% en el 2027.

El economista explicó que el pronóstico para este año incorpora el efecto de la incertidumbre comercial en torno a la revisión del T-MEC y la incertidumbre regulatoria interna, factores que han limitado las decisiones de inversión y, con ello, la generación de empleo, el crecimiento del ingreso de los hogares y el consumo privado.

Para el 2027 anticipa una recuperación moderada, apoyada en una economía estadounidense que seguiría creciendo alrededor de 2% y en una mayor certidumbre sobre la revisión del T-MEC, lo que permitiría destrabar parte de las inversiones que han permanecido en pausa durante los últimos años.

No obstante, advirtió que el repunte sería limitado. La política fiscal seguirá siendo restrictiva y el crecimiento proyectado de 1.7% permanecería por debajo del promedio de 1.9% observado por la economía mexicana en las últimas dos décadas.

“El rebote sería relativamente pequeño y refleja una trampa de bajo crecimiento en la que parece estar encerrada la economía mexicana, producto de muchos años de baja inversión y de rezagos en infraestructura, energía, agua, educación y disponibilidad de mano de obra”.