Colombia reanuda ventas de electricidad a Ecuador

El Ministerio de Minas y Energía confirmó el restablecimiento de las exportaciones de energía eléctrica a partir del 5 de agosto. El plan de la cartera es concretar un plan de ventas de 8.67 GWh/día con un promedio de ventas de 361 MW cada hora.

"Se han programado cerca de 8.6 GWh/día de exportaciones, una cantidad que alcanza a cubrir más de 8% de la demanda de nuestros hermanos ecuatorianos. Esta energía ocupará cerca de 78% de la capacidad total de los enlaces internacionales de exportación hacia la hermana República del Ecuador", afirmó Edwin Palma, jefe de la cartera.

La noticia se confirmó el 22 de julio. Desde Ecuador habían sugerido que estaban buscando un tarifa binacional que permitiera el intercambio energético con un precio estandarizado. Como antecedente, en el apagón de 2024, el país andino le compró a Colombia 267.5 millones de dólares en energía eléctrica entre enero y noviembre, lo que supuso un incremento interanual de 6.6 millones de dólares en compras de electricidad.

El restablecimiento de las ventas energéticas se dio luego de la mejora en las relaciones binacionales.