Contratación en sector privado estadounidense incumple expectativas

La contratación en el sector privado estadounidense se situó muy por debajo de las expectativas en julio, según datos de la empresa de gestión de nóminas ADP publicados ayer 05 de agosto, con sectores como el ocio y la hostelería registrando pérdidas de empleo.

El sector privado creó 44,000 puestos el mes pasado, por debajo de los 75,000 que habían previsto los analistas.

Estas cifras se siguen muy de cerca a la espera de las cifras oficiales de empleo que se publicarán mañana, aunque los informes pueden presentar diferencias.

“Las personas que cambian de trabajo son muy sensibles a las condiciones económicas en tiempo real”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP.

“Mientras tanto, los patrones habituales de contratación están cambiando a medida que los empleadores reaccionan a las condiciones macroeconómicas cambiantes”, añadió Richardson.

Esta desaceleración se produce en un momento en que las empresas se enfrentan a las continuas repercusiones de la guerra en Medio Oriente, que ha provocado un aumento de los precios de la energía a nivel mundial.

Los precios en las gasolineras estadounidenses han subido y las empresas también se han visto afectadas por el aumento de la inflación.

“Las empresas están contratando menos debido a la presión adicional sobre los costos generada por el repunte de los precios de la energía y la Inteligencia Artificial, que aumenta la productividad de los trabajadores actuales y dificulta la evaluación de las necesidades de personal a medio plazo”, mencionó Samuel Tombs economista de Pantheon Macroeconomics.

Los ataques de Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán a finales de febrero provocaron la represalia de Teherán, que bloqueó prácticamente el estrecho de Ormuz.

“En términos más generales, los datos de ADP refuerzan la idea de que el repunte primaveral del crecimiento del empleo ha llegado a su fin”, señaló Tombs en una nota.

Sin embargo, Matthew Martin, economista de Oxford Economics, añadió que la desaceleración de julio no es motivo de preocupación y concuerda con la hipótesis de que el mercado laboral no se está sobrecalentando.