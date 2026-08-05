Lectura 1:00 min
Italia gestionará su participación en Monte Paschi
Italia gestionará su participación residual de 4.9% en Monte dei Paschi di Siena (MPS), de forma que no interfiera en las operaciones de fusiones y adquisiciones que afecten a la entidad rescatada, dijo Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía.
Italia gestionará su participación residual de 4.9% en Monte dei Paschi di Siena (MPS), de forma que no interfiera en las operaciones de fusiones y adquisiciones que afecten a la entidad rescatada, dijo ayer Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía.
Roma mantendrá su participación al menos hasta que finalice la oferta no solicitada de Intesa Sanpaolo por valor de 30,600 millones de euros en efectivo y acciones por MPS, según ha afirmado una fuente familiarizada con la postura de Giorgetti al respecto.
El Ministro de Economía también afirmó que el ministerio había preparado un procedimiento acelerado de libro de órdenes (ABB) para colocar su participación en MPS entre los inversionistas antes de que Intesa anunciara sus planes en junio, lo que confirma una noticia anterior de Reuters.
“Ahora actuaremos de forma que no causemos problemas a nadie. No queremos entrometernos”, dijo.