Congreso chileno aprueba megarreforma económica de Kast

El Congreso chileno despachó el martes a ley una amplia reforma impulsada por el presidente José Antonio Kast, que busca reimpulsar el crecimiento económico en el mayor productor mundial de cobre, con recortes tributarios e incentivos a la inversión.

Su aplicación definitiva sufrirá un retraso debido a que el gobierno buscará eliminar mediante veto algunos artículos que fueron introducidos en el debate legislativo, mientras otras normas tendrán un examen de legalidad ante el Tribunal Constitucional.

"Con esta ley que hoy día termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer, vuelve a abrirle las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso", dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz tras la aprobación. "Después de esta iniciativa, vendrán más, todas dirigidas a seguir recuperando el camino extraviado del progreso y del crecimiento", agregó.

La llamada "megarreforma" es el proyecto económico emblemático de Kast, quien asumió la presidencia en marzo prometiendo una reactivación de la economía local luego de años de bajo crecimiento.

La reforma —cambia 36 leyes y 15 decretos— incluye una rebaja gradual del impuesto a las empresas para llegar al 23% en 2029, desde el actual 27%. Los adversarios cuestionan que no hay garantías de que se traduzca en mayores niveles de inversión, como plantea el gobierno. Además contiene otra amplia variedad de temas, desde atención a zonas dañadas por incendios hasta la relocalización de concesiones acuícolas.

Quiroz confirmó que el gobierno buscará eliminar los artículos de derecho al olvido financiero, cobros de intereses sobre intereses y los ajustes para los pagos a las pymes en 30 días, lo que tendrá que ser revisado por el legislativo, sin un plazo claro.

El Tribunal Constitucional está revisando peticiones formuladas por la oposición que cuestionan artículos sobre concesiones de acuicultura, procedimientos de calificación ambiental y la invariabilidad tributaria para nuevas inversiones.

El presidente José Antonio Kast valoró el miércoles la aprobación final de una extensa reforma económica y tributaria impulsada por el Ejecutivo y sostuvo que marca “un antes y después” en la historia del país.

El Senado aprobó la noche del martes, por 27 votos a favor y 22 en contra, el único punto que todavía estaba pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional, considerado uno de los buques insignia del gobierno Kast y que implementará medidas para fomentar las inversiones, reducir los impuestos a grandes empresas y generar empleo. La aprobación del texto final deberá ser ratificado por el presidente y es el primer paso para “la reconstrucción material, la reconstrucción institucional, la certeza jurídica, la competitividad tributaria, la facilitación regulatoria, que le da curso a grandes proyectos de inversión que dan empleo”, dijo Kast.