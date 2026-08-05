ISM servicios de EU repunta en julio

La actividad del sector de servicios en Estados Unidos (EU) registró un ligero repunte en julio, de acuerdo con datos de una encuesta publicados ayer 05 de agosto, aunque las empresas siguen evaluando el impacto del aumento de los costos tras la guerra en Medio Oriente.

El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM, por su sigla en inglés) subió 0.1 puntos en julio hasta situarse en 54.1 puntos, un repunte ligeramente inferior al previsto por los analistas.

Los nuevos pedidos aumentaron durante el mes, al igual que la actividad empresarial, pero el índice de empleo volvió a entrar en fase de contracción, según el ISM.

“Los encuestados siguieron mencionando el impacto de los aranceles y el conflicto de Medio Oriente, pero con mucha menos frecuencia que en informes anteriores”, dijo Steve Miller, presidente del comité de encuestas del ISM.

El Mundial también contribuyó a impulsar la actividad empresarial y los nuevos pedidos, añadió, señalando que la economía de servicios de EU “sigue mostrando resistencia”.

Sin embargo, Miller afirmó: “Se mantiene la preocupación en torno a las tasas hipotecarias y las de inflación, y aún sufrimos los efectos en los precios derivados del reciente aumento de los costos del petróleo”.

Los costos energéticos en EU han aumentado, al igual que en el resto del mundo, desde que los ataques conjuntos de EU e Israel contra Irán llevaron a Teherán a bloquear casi por completo el estrecho de Ormuz.

Un encuestado del ISM del sector de la construcción afirmó que “las ventas siguen cayendo a pesar del aumento de los descuentos”, y añadió que se han producido “crecientes presiones sobre los costos desde todos los frentes”.