Oro subió por posible solución en Medio Oriente y dólar débil

El precio del oro y los metales preciosos subieron con fuerza en los mercados internacionales en la jornada de este miércoles, impulsados por la debilidad del dólar y las señales de un inminente acuerdo diplomático en el Estrecho de Ormuz.

El oro al contado cerró con un alza de 4.69% a 4,263.40 dólares por onza, su mayor incremento desde el 3 de febrero cuando escaló 5.85%, lo que ayudó al metal precioso a recuperar parte del terreno perdido recientemente.

Mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cotizaron en 4,312.51 dólares la onza, un incremento de 3.85 por ciento.

No obstante, el oro acumula una caída de alrededor de 21.05% desde que alcanzó un máximo histórico de 5,400.25 dólares el 27 de enero, y ha bajado 19.22% desde que el inicio de la guerra con Irán y disparó la preocupación por la inflación y reforzó las apuestas por un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos.

“Hay cada vez más indicios de un acuerdo de alto al fuego en el Golfo, lo que significa que los rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos están bajando al disiparse las preocupaciones sobre la inflación, lo que contribuye a que los activos que no generan rendimiento, como el oro, resulten más atractivos”, señaló Jamie Dutta, analista de Mercado de la plataforma de negociación Nemo.money.

“A inicios de agosto, se observan señales de moderación en el conflicto de Medio Oriente tras la suspensión de las acciones militares por parte de Estados Unidos a finales de julio, con el objetivo de abrir espacio al diálogo y avanzar hacia un acuerdo que garantice la apertura del Estrecho de Ormuz y otras rutas marítimas estratégicas de la región”, escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa.

Sin embargo, advirtieron que, pese al aumento del optimismo, persiste la cautela debido a las señales mixtas y a las declaraciones contradictorias de Estados Unidos e Irán en el sentido de la conclusión del conflicto armado.

Además, el alivio inflacionario derivado de la posible vía de paz cambió las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos arrastró al dólar a terreno negativo.

El índice Dólar (DXY) cerró con una baja de 0.14% a 99.72 unidades por debajo de la barrera psicológica de los 100 puntos.

Si el dólar se debilita abarata automáticamente los contratos de metales para los compradores que operan con divisas extranjeras.

Contagian al mercado

El precio de otros metales también fue impulsado.

La plata al contado apuntó un alza de 4.43% a 62.08 dólares por onza, su mejor cierre desde el 11 de junio cuando subió 5.72 por ciento.

Los futuros del cobre avanzaron 1.59% y se vendieron en 6.75 dólares por libra y el aluminio con 0.89% a 3,249.65 dólares por tonelada métrica.

Los ETFs (Exchange Traded Fund o fondos cotizados en Bolsa) del oro que cotizan en la Bolsa de Nueva York apuntaron un alza en la jornada.

Entre los fondos que más subieron fueron los de Franklin Responsibly Sourced Gold con 4.54%, seguido por Invesco Physical Gold ETC con 4.35%, los de iShares Physical Gold con 4.34% y VanEck Merk Gold Trust al escalar un 4.26 por ciento.

Acciones de Peñoles suben 5.7%

Las acciones de Industrias Peñoles, el principal productor de plata a nivel mundial, avanzaron en la jornada este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores apoyado por el alza en los precios del oro y plata.

Los papeles de la minera escalaron 5.44% y se vendieron a 831.43 pesos por dólar, su mayor nivel desde el 16 de junio de este año y cerraron en su mejor día en la Bolsa desde el 6 de mayo, cuando ganaron 9.64 por ciento.

“Industrias Peñoles mostró un rendimiento positivo de 5.4%, beneficiada por el repunte en los precios del oro tras el aumento de las expectativas de un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, lo que redujo las preocupaciones sobre presiones inflacionarias y moderó las proyecciones de mayores alzas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos”, afirmaron analistas de GBM Researh.

Adicionalmente, la emisora recibió un impulso después de que presentó este martes resultados trimestrales al mercado y que superaron las previsiones del mercado.

El repunte en el precio de los metales se reflejo en Wall Street, donde los papeles de la minera Agnico Eagle Mines subieron 9.9%, seguido por Kinross Gold con 8.9%, Barrick Mining con 7.4% y Newmont con 6.7 por ciento.

En Canadá, los títulos que más subieron fueron los de Endeavour (7.1%), Lundin Gold, (6%) y Hudbay (4.3%).

En otras bolsas, la minera sudafricana Gold Fields avanzó (8.8%), en China, Zijin Mining (6.4%) y en la Bolsa de Reino Unido, Fresnillo también avanzó el miércoles (4.5%).