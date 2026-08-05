Disney recupera impulso

The Walt Disney Company, el conglomerado estadounidense con intereses en varios segmentos del entretenimiento, reportó resultados mixtos en su tercer trimestre fiscal, al registrar ganancias que superaron las expectativas de Wall Street, mientras que los ingresos quedaron ligeramente debajo de lo previsto.

El reporte tuvo una valoración positiva del mercado, pues las acciones de Disney subieron 2.3% en el mercado estadounidense New York Stock Exchange.

Como en otros trimestres, el impulso para la compañía provino de sus negocios de streaming y parques temáticos. En tanto, los ingresos crecieron 7% interanual entre abril y junio a 25,250 millones de dólares.

Fibra Storage, un fideicomiso de bienes raíces especializado en operar y desarrollar minibodegas para autoalmacenaje, dijo que el pasado 1 de agosto inició operaciones en su nueva sucursal, denominada "Cuemanco".

El fibra dijo que la nueva instalación, ubicada en la alcaldía Xochimilco, en Ciudad de México, será la primera en operar bajo la marca Guardabox en la capital del país.

El terreno y las construcciones que forman parte de la sucursal son 100% propiedad del portafolio de Fibra Storage. Con esta apertura alcanzó su unidad número 37 en operación.

Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el miércoles una reorganización de la dirección de su división de inteligencia artificial, según la cual el jefe de la IA, Demis Hassabis, deja su cargo directivo principal y varios responsables del modelo Gemini, entre ellos el veterano ingeniero Jeff Dean, abandonan la empresa.

Esta reorganización se produce en un momento crucial para Google DeepMind, cuya versión insignia de su último modelo Gemini aún no se ha lanzado, pese a que estaba previsto para junio.

Esto ha generado preocupación entre los inversionistas y el sector por la posibilidad de que Google se esté quedando atrás respecto a sus rivales Anthropic y OpenAI, que este verano han fichado cada uno a un destacado miembro del equipo de IA de Google. Las acciones de Alphabet cayeron 4% tras conocerse la noticia.

Mercado Libre reportó el miércoles una caída de 11% interanual en su utilidad neta del segundo trimestre por el impacto de las inversiones en envíos gratuitos, pero superó las previsiones de los analistas con ingresos récord y un crecimiento en el número de clientes simultáneos de sus principales negocios.

Mercado Libre, que opera una plataforma de comercio electrónico y la fintech Mercado Pago en América Latina, declaró una utilidad neta de 466 millones de dólares en el trimestre que finalizó en junio.

La caída de las utilidades —la tercera consecutiva— se debió al aumento de la expansión del envío gratuito en Brasil desde mediados del año pasado y a las provisiones relacionadas con la expansión de la emisión de tarjetas de crédito.

Los ingresos netos alcanzaron los 10,200 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 50%, el mayor en cuatro años.

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