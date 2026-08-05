J. Dimon lidera nueva iniciativa para hacer frente a los riesgos de la IA

El director ejecutivo y presidente de JPMorgan, Jamie Dimon, insta a los líderes corporativos a unirse a un grupo industrial centrado en Estados Unidos para abordar los riesgos que plantea la Inteligencia Artificial (IA) a medida que las empresas estadounidenses adoptan rápidamente esta tecnología en desarrollo, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes Dimon se ha puesto en contacto personalmente con los directores ejecutivos de otros grandes bancos regionales y empresas de Tecnologías de la Información para incorporarlos a la iniciativa que está ampliando a partir de un grupo que JPMorgan ayudó a fundar, llamado Alianza para la Infraestructura Crítica (ACI).

Asimismo señalan que la ACI y Dimon también se han puesto en contacto con otros posibles miembros con el fin de programar llamadas para hablar sobre la colaboración. La iniciativa, que comenzó en julio, incluye a más de 40 empresas de los sectores de servicios financieros, energía, agua, servicios públicos, telecomunicaciones, aerolíneas, ferrocarriles y otras industrias de infraestructura crítica que dependen en gran medida de la tecnología. Hasta el momento, la ACI no ha divulgado los resultados de esta iniciativa.

Las opiniones de Dimon sobre economía, regulación y tecnología son seguidas de cerca. Como director del banco más grande de Estados Unidos, ha estado entre un pequeño grupo de directores ejecutivos que advierten públicamente sobre los riesgos que plantean los sistemas avanzados de IA.

Riesgos y medidas de seguridad

Según las fuentes, la iniciativa busca desarrollar un entendimiento común sobre cómo se utiliza la IA, los riesgos que conlleva y las medidas de seguridad necesarias, así como colaborar con la administración Trump en estos temas.

Los recientes ciberataques contra los sistemas de agua en Minnesota y otros estados han incrementado la necesidad de compartir más información entre los distintos sectores.

JPMorgan fue miembro fundador de la ACI abre una nueva pestaña, junto con Mastercard, Berkshire Hathaway Energy y otras empresas, la organización se creó para coordinar la planificación de la resiliencia intersectorial, compartir información y responder a las amenazas a la infraestructura crítica, incluidos los riesgos cibernéticos, físicos y geopolíticos.

El grupo cuenta con un equipo que también participa en la reorientación de la ACI y en el desarrollo de la iniciativa de IA.

En un comunicado, Dimon afirmó que la dirección de ACI había visto la necesidad de priorizar la IA “hace años y logró que las empresas de infraestructura crítica trabajaran juntas”.

Al ser cuestionado sobre la iniciativa, en una entrevista con CNBC el miércoles, Dimon dijo que el presidente ejecutivo de ACI, Tom Fanning, había creado el grupo hacía mucho tiempo.

“Este grupo ayudará a interactuar con el gobierno y a brindar y recibir consejos del gobierno”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Dimon.

La ACI declaró en un comunicado que “en un momento de crecientes amenazas cibernéticas, proteger los sistemas de los que dependen los estadounidenses a diario requiere una sólida colaboración entre el gobierno y las empresas de infraestructura crítica”.

De acuerdo con las fuentes, la ACI serviría como foro de respuesta e intercambio de información para la industria, con la intención de trabajar con funcionarios gubernamentales para identificar los principales riesgos de la IA y la tecnología, compartir información y ayudar a resolver los problemas a medida que surjan.

Una de las fuentes menciona que el grupo pretende que la renovada ACI esté operando plenamente para finales de año.

Esfuerzos de la industria

La preocupación por la IA ha crecido rápidamente a medida que las empresas se apresuran a implementar esta tecnología, y los reguladores y líderes de la industria advierten que la IA también podría aumentar los ciberataques y crear nuevas vulnerabilidades en infraestructuras críticas y sistemas financieros.

Dimon advirtió sobre los riesgos que plantea el modelo de IA Mythos de Anthropic, haciendo hincapié en que el acceso a las capacidades avanzadas de IA debe controlarse.

El gobierno estadounidense ha intensificado la coordinación con la industria para gestionar los riesgos derivados de los sistemas de IA cada vez más potentes. En julio, lanzó la iniciativa Gold Eagle, que reúne a desarrolladores de IA, operadores de infraestructuras críticas y agencias federales para compartir información sobre las vulnerabilidades descubiertas por los modelos avanzados de IA y coordinar las soluciones.

Los recientes ciberataques contra los sistemas de agua en Minnesota y otros estados han incrementado la necesidad de compartir más información entre los distintos sectores.