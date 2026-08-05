Analistas elevan previsión del PIB y bajan expectativa de inflación

El consenso de analistas consultados por Citi elevó de 1.1 a 1.2% su expectativa de crecimiento para el 2026 de la economía mexicana y redujo su pronóstico de inflación de 4.09 a 4.02 por ciento.

Con estos ajustes que consolidan la expectativa de que el Banco de México mantendrá la tasa de referencia en 6.50% durante el resto del año.

La expectativa media de crecimiento que tiene el mercado, según la información recabada por Citi, ve a la economía mexicana con un avance de 1.2%, una proyección que muestra un avance desde 1.1% que proyectaron en julio, pero sigue debajo de 1.3% que esperaban en enero.

El rango de estimaciones para el PIB de 2026, va de 0.5% que anticipa Signum Research al 1.6% que proyecta Bankaool.

Para ponderar esta expectativa de crecimiento que tiene el sector privado basta recordar que es inferior del pronóstico ajustado por la Secretaría de Hacienda, que espera un crecimiento promedio de 2.3 por ciento. Y se encuentra alineada al punto medio que prevé el Banco de México; expectativa que se encuentra dentro del rango de 0.5 y 1.7 por ciento.

Inflación presionada en segundo semestre

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la expectativa media de inflación para el cierre de 2026 se redujo a 4.02%, desde 4.09% estimado el 21 de julio.

Cabe destacar que, aún cuando la expectativa media se ubica en 4.02%, las estimaciones siguen mostrando una amplia dispersión. Trece de los 35 analistas consultados por Citi espera una inflación menor a 4% y seis analistas anticipan una inflación mayor a 4.20 por ciento.

Los grupos que ven más presionada al alza a la inflación son GBM, HSBC, Deloitte Econosignal; Banca Mifel; BNP Paribas y Actinver.

Mercado anticipa que Banxico mantendrá su tasa

La mayoría de los analistas consultados por Citi considera que el Banco de México mantendrá sin cambios la tasa de referencia en el corto plazo, una expectativa que coincide con la señal que emitió el instituto central desde mayo, cuando dijo que concluyó el ciclo de relajación monetaria.

Entre los 35 participantes de la encuesta, 22 anticipan que no habrá movimientos el resto del año; siete consideran que el siguiente ajuste será un incremento y seis esperan un recorte.

Así, la media de las expectativas para la tasa de política monetaria se mantuvo sin cambios, en 6.50%, con estimaciones que van de 6.25 a 6.75 por ciento.

En el detalle de la información se puede ver que son Oxford Economics y XP Investments, los analistas que anticipan que la Junta de Gobierno de Banco de México dirigirá un recorte adicional en la tasa, para llevarla a 6.25% , en alguno de los próximos cuatro anuncios monetarios que restan en el año (agosto; septiembre, noviembre y diciembre).

Y en el extremo, solo hay uno que considera que el banco central se decantará por incrementar la tasa y llevarla a 6.75% este mismo año: Deutsche Bank.

Para el 2027, el consenso de analistas mantiene un escenario de estabilidad. La expectativa mediana apunta a un crecimiento del PIB de 1.8%, una inflación general de 3.80% y una tasa de referencia de 6.50%, lo que refleja que el mercado sigue anticipando una expansión moderada de la economía, con una inflación aún por encima del objetivo puntual de Banco de México y sin cambios en la postura de política monetaria.