Presiones sobre déficit persisten; deuda supera los 19 billones de pesos, nivel histórico

Las presiones sobre el déficit público persisten, a medida que los ingresos no despegan y el gasto sigue en ascenso, además de que la deuda pública se mantiene en niveles históricos, con el saldo de la misma superando por primera vez en la historia los 19 billones de pesos, destacó la organización México Evalúa en un análisis.

Al cierre del primer semestre, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, se ubicó en 19.1 billones de pesos, según cifras de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De esta manera alcanzó 51% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además de que creció 3.5% en términos reales respecto al año anterior.

“Con ingresos que no despegan y un gasto en ascenso, el balance público (ingresos menos gastos) arrojó un déficit de 559,000 millones de pesos, 36% mayor al del año anterior”, detalló México Evalúa.

Ello, agregó, llevó el saldo de la deuda pública a superar por primera vez el techo de los 19 billones de pesos.

La Secretaría de Hacienda proyecta que el SHRFSP alcance 54% del PIB nacional para el cierre de año.

La organización enfatizó que aunque los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que es la medida más amplia del déficit, se redujeron 4.3% en relación al año anterior, la presión fiscal de fondo (brecha entre ingresos y gastos que captura el balance tradicional) viene en aumento.

“Así, más allá del alivio en el indicador amplio (RFSP), las presiones sobre el déficit persisten y la deuda pública sigue marcando niveles históricos”, dijo.

Debilidad en ingresos

La organización consideró que durante el primer semestre las finanzas públicas del país avanzaron, pero no repuntaron, ya que la recaudación no acompañó el crecimiento de la economía y, hasta los resultados de junio, el efecto del Mundial sobre los ingresos tributarios se percibe limitado.

Durante la primera mitad del año, los ingresos públicos totalizaron 4.3 billones de pesos (5.6% debajo de lo programado), un crecimiento de solo 0.1% en términos reales respecto al 2025, el crecimiento más bajo de los últimos tres años, explicó.

“Como consecuencia, los ingresos que financian directamente al Gobierno federal, y con ellos los programas, bienes y servicios públicos mostraron el segundo menor desempeño desde el 2021: cayeron 0.7% contra el año pasado”, dijo la organización.

Y es que la recaudación total de impuestos creció solo 0.4%, su crecimiento más bajo para un periodo similar desde el 2021, con una caída anual de 6.2% en términos reales en los ingresos obtenidos por Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Este resultado revela los límites del modelo de recaudación por fiscalización que sostuvo el crecimiento tributario desde el 2021, pero que registró caídas en el 2025 y ahora en el 2026”, sostuvo la organización.

Por otro lado, la organización apuntó que aunado a los ingresos que no despegan, el gasto público (que totalizó 4.8 billones de pesos en la primera mitad del año) creció 2.1% en términos reales.

No obstante, la organización enfatizó que el gasto tuvo un subejercicio de 498,000 millones de pesos, el mayor subejercicio en 21 años (desde 2005).

“El gasto aumenta, pero lo hace impulsado por la nómina (que desde el 2025 creció casi 9%), mientras que la inversión física cayó 7.9%”, advirtió México Evalúa.