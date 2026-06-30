Qué negocios tienen Messi, Mbappé, Ochoa y Layún fuera del futbol

El futbol profesional ofrece fama, ingresos elevados y exposición global, pero también es una carrera corta, por ello, cada vez más jugadores están apostando por el emprendimiento y la inversión como una vía para asegurar su futuro financiero.

Además, la exposición global les permite convertir su marca personal en un activo para abrir negocios en sectores como tecnología, entretenimiento, alimentos y bienes raíces.

Figuras del futbol internacional y mexicano han comenzado a construir portafolios empresariales que van desde startups hasta cadenas de restaurantes, productoras y empresas deportivas, con un común denominador: transformar su éxito deportivo en plataformas de negocio sostenibles.

Te compartimos algunos de los negocios que tienen jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Miguel Layún y Guillermo Ochoa.

Kylian Mbappé: productora de contenidos

Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain y capitán de la selección francesa, ha construido un modelo empresarial centrado en el control de su imagen, cuidando la selección de las marcas en las que invierte.

En 2022 lanzó Zebra Valley, su productora de contenidos enfocada en historias deportivas y culturales. También opera bajo una estructura empresarial familiar que gestiona sus contratos, patrocinios y derechos de imagen como una compañía propia.

Además, ha priorizado acuerdos comerciales estratégicos con marcas globales bajo esquemas donde mantiene mayor control sobre su marca personal, lo que le permite negociar condiciones poco comunes en la industria deportiva.

Lionel Messi: hotelería, real estate y marca global

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami y campeón del mundo con Argentina, ha construido uno de los ecosistemas empresariales más robustos entre los futbolistas.

Su portafolio incluye MiM Hotels, cadena hotelera con presencia en destinos turísticos de España; inversiones en bienes raíces de lujo; su marca de ropa The Messi Store; y acuerdos comerciales con empresas globales.

También creo Leo Messi Management, la sociedad con la que gestiona los derechos de imagen, patrocinios e inversiones, lo que le ha permitido generar ingresos por 86.2 millones de dólares.

Miguel Layún: startups, café y gaming

Miguel Layún, exjugador de clubes como América, Monterrey y la selección mexicana, ha apostado por el emprendimiento en sectores emergentes.

Es cofundador de 19esports, empresa dedicada a gaming, esports y creación de contenido. También creó Café 19, una marca de cafeterías que mezcla experiencia de consumo con storytelling personal.

Además, ha invertido en startups y se ha posicionado como inversionista activo, lo que lo llevó a integrarse como “tiburón” en Shark Tank México, fortaleciendo su perfil como empresario.

Guillermo Ochoa: alimentos, marca y diversificación

Guillermo “Memo” Ochoa, portero de la selección mexicana y con trayectoria en clubes como América y Salernitana en Italia, ha diversificado sus ingresos en distintos sectores.

Uno de sus activos más visibles es Tortas Don Polo, un negocio familiar con más de seis décadas de historia en la Ciudad de México. Fundado en 1956 por su familia, comenzó como un pequeño puesto de jugos y evolucionó hasta convertirse en una tortería icónica de la capital.

La torta suiza es uno de sus productos más representativos del lugar, y surgió de una receta que el propio futbolista pidió de niño y que posteriormente se integró al menú, convirtiéndose en uno de los sellos del negocio.

Ochoa también invirtió en el unicornio mexicano Kavak, startup dedicada a la compra y venta de autos seminuevos mediante un modelo digital con financiamiento y garantía.

Hugo Sánchez: inmobiliaria, restaurantes y gestión de marca

Hugo Sánchez, uno de los máximos referentes del futbol mexicano, ha construido su faceta empresarial principalmente sobre bienes raíces, servicios y explotación de su marca personal.

Su principal eje de negocio está en el sector inmobiliario. De acuerdo con distintos reportes, el exjugador ha desarrollado un portafolio relevante de propiedades en México y España, incluyendo casas, departamentos y terrenos adquiridos desde su etapa como futbolista en Europa

Además del real estate, Hugo Sánchez también ha participado como socio en restaurantes y negocios de consumo, aunque con menor exposición mediática. En paralelo, ha monetizado su marca personal a través de medios de comunicación y derechos de imagen

Más allá del retiro: construir una segunda carrera

El común denominador entre estos casos es la búsqueda de trascender la vida deportiva, ya sea por medio de inversiones en industrias como hotelería o en sectores emergentes como tecnología y entretenimiento. Los futbolistas están utilizando su capital económico y reputacional para construir una segunda carrera.

Este fenómeno también refleja una tendencia más amplia en el deporte profesional: los atletas ya no solo buscan ganar títulos, sino también posicionarse como empresarios.