Alemania vence 2-1 a Estados Unidos en amistoso; mantiene su racha ganadora antes del inicio del Mundial

La selección de Alemania se impuso 2-1 el sábado a Estados Unidos, uno de los coanfitriones del Mundial, en su último partido de preparación disputado el sábado en Chicago, en el noveno triunfo consecutivo para el elenco europeo antes del inicio de la competencia.

Alemania, que sufrió un duro revés cuando el joven Lennart Karl quedó descartado para el Mundial por una lesión muscular en el entrenamiento del viernes, sorprendió a los coanfitriones con un gol recién iniciado el partido.

Kai Havertz encontró espacio en el área y remató de cabeza un lanzamiento de falta de Joshua Kimmich para dar a su equipo la ventaja en el minuto 2.

Estados Unidos se recuperó de a poco a medida que los visitantes levantaban el pie del acelerador, y puso el 1-1 cuando Antonee Robinson remató de volea en el minuto 37 tras un despeje de cabeza del defensa Jonathan Tah a la salida de un tiro de esquina.

Las cosas cambiaron tras el descanso, con Alemania tomando el control de las acciones, y Leroy Sané, que entró en el once inicial en sustitución de Karl, puso el 2-1 en el minuto 57.

El partido perdió algo de ritmo en la segunda parte, con ambos equipos realizando varias sustituciones.

En el Mundial, que comienza el jueves, Estados Unidos integrará el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. Por su parte, Alemania quedó encuadrado en el Grupo E y se medirá con Ecuador, Curazao y Costa de Marfil.

La pentacampeona del mundo Alemania busca recuperar su reputación internacional tras las sorprendentes eliminaciones en la primera ronda de los Mundiales de 2018 y 2022.