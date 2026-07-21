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Mazda CX-90 PHEV 2027: precio en México y equipamiento del primer híbrido enchufable de la marca
Estos son los precios, el equipamiento y todos los detalles del Mazda CX-90 PHEV 2027, el primer híbrido enchufable de la marca en México y el arranque de su estrategia de electrificación
El Mazda CX-90 PHEV 2027 marca el inicio de la electrificación fuerte de Mazda en México. La marca japonesa era una de las pocas que no se había adentrado a fondo en la electrificación en el país: durante algunos años ofreció variantes microhíbridas del Mazda2, Mazda3, Mazda CX-30 y Mazda CX-90, pero nada con un mayor apoyo eléctrico formaba parte de su gama. Eso cambia hoy con el lanzamiento del Mazda CX-90 PHEV 2027, presentado a la par de su estrategia de electrificación para el mercado mexicano.
¿Cuál es la estrategia de hibridación de Mazda en México?
La industria automotriz es sumamente cambiante y tiene peculiaridades por cada mercado: mientras algunos países ya compran más autos eléctricos que cualquier otro tipo, otros siguen dependiendo y prefiriendo los autos a combustión.
En México, los autos eléctricos representan solo el 1% de las ventas totales, los híbridos enchufables (PHEV) apenas llegan al 2% y los híbridos convencionales ya suman el 8.72%. Por eso Mazda decidió enfocar su estrategia en modelos híbridos enchufables e híbridos convencionales para nuestro mercado.
La marca también anunció su hoja de ruta de electrificación en México:
- Abril de 2027: llega la Mazda CX-50 Híbrida (con sistema híbrido de origen Toyota).
- Primer semestre de 2028: llega la Mazda CX-5 Híbrida, ya con un sistema híbrido desarrollado por la propia Mazda.
- 2029: un tercer SUV híbrido sin datos revelados (posiblemente una variante híbrida de la siguiente generación de la CX-30).
Mazda CX-90 PHEV 2027: el inicio de la electrificación fuerte de Mazda
Esta nueva etapa arranca con la Mazda CX-90 PHEV, la camioneta grande de la marca, que se caracteriza por ofrecer un nuevo nivel de refinamiento sin perder el dinamismo que distingue a los productos Mazda.
Ficha técnica del Mazda CX-90 PHEV 2027: motor, potencia y autonomía
La gran noticia es su tren motriz. Se compone de un motor atmosférico de 2.5 litros y cuatro cilindros apoyado por un motor eléctrico montado entre el motor de combustión y la transmisión. En conjunto entregan 323 hp y 369 lb-pie de par, con tracción a las cuatro ruedas mediante una caja automática de ocho velocidades.
Datos clave de la autonomía del Mazda CX-90 PHEV:
- Batería: 17.8 kWh.
- Autonomía en modo eléctrico: hasta 42 km.
- Velocidad máxima en modo eléctrico: 110 km/h.
- Tiempo de carga: unas 2 horas en un puerto común de 220 V.
- Autonomía total estimada: 789 km por tanque y carga.
- Consumo combinado en modo híbrido: 23 km/l (según EPA).
Diseño exterior del Mazda CX-90 PHEV 2027
A nivel estético, el CX-90 PHEV no cambia frente a la variante de combustión: solo unos emblemas y la puerta para conectar el cargador la delatan. Entre sus elementos destacan:
- Faros adaptativos y calaveras LED
- Rines de 21”
- Techo panorámico
- Rieles en el techo
Interior y equipamiento del Mazda CX-90 PHEV 2027
Por dentro, el diseño se mantiene, pero suma medidores y menús nuevos dedicados al sistema eléctrico para monitorear su funcionamiento. Lo más relevante de su equipamiento:
- Pantalla central de 12.3” compatible con Apple CarPlay y Android Auto
- Sistema de audio Bose de 12 bocinas
- Asientos delanteros con memoria, calefacción y ventilación
- Cuadro de instrumentos digital de 12”
- Head-Up Display
- Selector de modos de manejo
- Vestiduras en piel Nappa
- Aire acondicionado automático de triple zona
- Volante calefactable
- Cargador inalámbrico para celular
Seguridad y asistencias a la conducción
Mazda dotó al CX-90 PHEV de un amplio paquete de seguridad: siete bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, sensores de proximidad delanteros y traseros, y una suite completa de asistencias avanzadas. Las más relevantes:
- Cámara de visión 360°
- Freno autónomo de emergencia
- Alerta de tráfico cruzado trasero con freno de emergencia
- Control de velocidad crucero adaptativo
- Luces altas automáticas
- Mantenimiento de carril
- Monitor de punto ciego
Mazda CX-90 PHEV 2027: precio en México
El Mazda CX-90 PHEV 2027 ya está disponible en México en una sola versión, con un precio de $1,115,900 pesos.