Mazda CX-90 PHEV 2027: precio en México y equipamiento del primer híbrido enchufable de la marca

El Mazda CX-90 PHEV 2027 marca el inicio de la electrificación fuerte de Mazda en México. La marca japonesa era una de las pocas que no se había adentrado a fondo en la electrificación en el país: durante algunos años ofreció variantes microhíbridas del Mazda2, Mazda3, Mazda CX-30 y Mazda CX-90, pero nada con un mayor apoyo eléctrico formaba parte de su gama. Eso cambia hoy con el lanzamiento del Mazda CX-90 PHEV 2027, presentado a la par de su estrategia de electrificación para el mercado mexicano.

¿Cuál es la estrategia de hibridación de Mazda en México?

Mazda CX-90 PHEV

La industria automotriz es sumamente cambiante y tiene peculiaridades por cada mercado: mientras algunos países ya compran más autos eléctricos que cualquier otro tipo, otros siguen dependiendo y prefiriendo los autos a combustión.

En México, los autos eléctricos representan solo el 1% de las ventas totales, los híbridos enchufables (PHEV) apenas llegan al 2% y los híbridos convencionales ya suman el 8.72%. Por eso Mazda decidió enfocar su estrategia en modelos híbridos enchufables e híbridos convencionales para nuestro mercado.

Confirmación Mazda CX-5 Híbrida en México

La marca también anunció su hoja de ruta de electrificación en México:

Abril de 2027: llega la Mazda CX-50 Híbrida (con sistema híbrido de origen Toyota).

llega la Mazda CX-50 Híbrida (con sistema híbrido de origen Toyota). Primer semestre de 2028: llega la Mazda CX-5 Híbrida, ya con un sistema híbrido desarrollado por la propia Mazda.

llega la Mazda CX-5 Híbrida, ya con un sistema híbrido desarrollado por la propia Mazda. 2029: un tercer SUV híbrido sin datos revelados (posiblemente una variante híbrida de la siguiente generación de la CX-30).

Mazda CX-90 PHEV 2027: el inicio de la electrificación fuerte de Mazda

Mazda CX-90 PHEV

Esta nueva etapa arranca con la Mazda CX-90 PHEV, la camioneta grande de la marca, que se caracteriza por ofrecer un nuevo nivel de refinamiento sin perder el dinamismo que distingue a los productos Mazda.

Ficha técnica del Mazda CX-90 PHEV 2027: motor, potencia y autonomía

Mazda CX-90 PHEV

La gran noticia es su tren motriz. Se compone de un motor atmosférico de 2.5 litros y cuatro cilindros apoyado por un motor eléctrico montado entre el motor de combustión y la transmisión. En conjunto entregan 323 hp y 369 lb-pie de par, con tracción a las cuatro ruedas mediante una caja automática de ocho velocidades.

Datos clave de la autonomía del Mazda CX-90 PHEV:

Batería: 17.8 kWh.

17.8 kWh. Autonomía en modo eléctrico: hasta 42 km.

hasta 42 km. Velocidad máxima en modo eléctrico: 110 km/h.

110 km/h. Tiempo de carga: unas 2 horas en un puerto común de 220 V.

unas 2 horas en un puerto común de 220 V. Autonomía total estimada: 789 km por tanque y carga.

789 km por tanque y carga. Consumo combinado en modo híbrido: 23 km/l (según EPA).

Diseño exterior del Mazda CX-90 PHEV 2027

Mazda CX-90 PHEV

A nivel estético, el CX-90 PHEV no cambia frente a la variante de combustión: solo unos emblemas y la puerta para conectar el cargador la delatan. Entre sus elementos destacan:

Faros adaptativos y calaveras LED

Rines de 21”

Techo panorámico

Rieles en el techo

Interior y equipamiento del Mazda CX-90 PHEV 2027

Mazda CX-90 PHEV

Por dentro, el diseño se mantiene, pero suma medidores y menús nuevos dedicados al sistema eléctrico para monitorear su funcionamiento. Lo más relevante de su equipamiento:

Pantalla central de 12.3” compatible con Apple CarPlay y Android Auto

Sistema de audio Bose de 12 bocinas

Asientos delanteros con memoria, calefacción y ventilación

Cuadro de instrumentos digital de 12”

Head-Up Display

Selector de modos de manejo

Vestiduras en piel Nappa

Aire acondicionado automático de triple zona

Volante calefactable

Cargador inalámbrico para celular

Seguridad y asistencias a la conducción

Mazda CX-90 PHEV

Mazda dotó al CX-90 PHEV de un amplio paquete de seguridad: siete bolsas de aire, monitoreo de presión de llantas, sensores de proximidad delanteros y traseros, y una suite completa de asistencias avanzadas. Las más relevantes:

Cámara de visión 360°

Freno autónomo de emergencia

Alerta de tráfico cruzado trasero con freno de emergencia

Control de velocidad crucero adaptativo

Luces altas automáticas

Mantenimiento de carril

Monitor de punto ciego

Mazda CX-90 PHEV 2027: precio en México

El Mazda CX-90 PHEV 2027 ya está disponible en México en una sola versión, con un precio de $1,115,900 pesos.