Activan alertas naranja y amarilla por lluvias y granizo en CDMX; estas son las alcaldías afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado en distintas zonas de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las condiciones meteorológicas podrían presentarse entre las 15:00 horas de este sábado y las 03:00 horas del domingo 7 de junio, por lo que llamó a la población a tomar precauciones para evitar incidentes relacionados con encharcamientos, inundaciones y caída de objetos.

Alcaldías con Alerta Naranja

La Alerta Naranja fue emitida para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan lluvias acumuladas de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo.

Alcaldías con Alerta Amarilla

Por otra parte, la SGIRPC activó Alerta Amarilla para:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

En estas zonas se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, también con posibilidad de granizo durante el mismo periodo.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante el pronóstico, las autoridades recomendaron a la ciudadanía portar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia para regar plantas.

También pidieron evitar tirar basura o grasas en el drenaje, ya que esto puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de encharcamientos.

Otra de las recomendaciones es barrer y mantener libres las coladeras cercanas a viviendas y negocios, así como evitar caminar o conducir por calles inundadas.

Para quienes deban desplazarse en automóvil, Protección Civil pidió extremar precauciones debido a que podrían encontrarse ramas, árboles u otros objetos arrastrados por la corriente.

Asimismo, exhortó a mantenerse alejados de muros, árboles, cables eléctricos y anuncios espectaculares que presenten riesgo de colapso por las fuertes lluvias y las rachas de viento asociadas a las tormentas.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las actualizaciones meteorológicas durante las próximas horas, ya que las condiciones podrían cambiar conforme avance la tarde y la noche de este sábado.