CDMX, Puebla y Quintana Roo lideran el consumo interno

En un entorno económico caracterizado por altos niveles de incertidumbre y un deterioro en la confianza de los consumidores, las 32 entidades federativas muestran fortaleza en su consumo interno, siendo lideradas por Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ingresos totales por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor crecieron a tasa anual en las 32 entidades del país en los primeros cinco meses del 2026.

La variación más baja fue de 2.87%, que se observó en Oaxaca; en total, 18 estados registraron alzas anuales superiores a 3.5 por ciento. Es decir, el comercio minorista, principal indicador del consumo privado, se mantuvo resiliente en los territorios subnacionales, cuyo entorno macroeconómico fue negativo.

En este contexto, Ciudad de México, la economía más grande del país, presentó el mayor crecimiento anual en las ventas minoristas, con una tasa de 4.98%; le siguieron Puebla (4.11%), Quintana Roo (4.03%), Colima (3.85%) y Querétaro (3.83 por ciento).

También destacaron, con aumentos por arriba de 3.5%, los estados de Yucatán, Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Veracruz y Zacatecas.

“En los primeros cinco meses del año, el comercio al por menor en México acumuló un crecimiento anual de 3.45% (…) Aunque este dato representa una mejora respecto al desempeño del mismo periodo del 2024 (0.32%) y 2025 (1.53%), se mantiene por debajo de los avances observados en 2022 (7.02%) y 2023 (4.81%). Cabe mencionar que para el mes de junio se podría observar un repunte en las ventas minoristas debido al Mundial, pero podría ser limitado, pues persiste un débil mercado laboral y el poder adquisitivo de las remesas ha caído”, detalla Banco Base.

El consumo privado representa más de dos terceras partes del PIB nacional –también como promedio en los estados–, siendo el componente de mayor importancia.

Las variables

Para Monex, el desempeño del comercio minorista de México fue débil, lo cual es consistente con un entorno económico caracterizado por elevados niveles de incertidumbre y un deterioro en la confianza de los consumidores.

“En el ámbito externo, el conflicto geopolítico en Medio Oriente alcanzó elevados niveles de tensión, lo que contribuyó a mantener los precios internacionales del petróleo en niveles elevados. En el entorno interno, aunque el impacto de estos incrementos sobre la inflación ha sido moderado –con presiones más visibles en la inflación no subyacente y efectos acotados en la subyacente–, la incertidumbre asociada a estos eventos ha afectado negativamente la percepción de los consumidores”, ahonda.

Añade que el mercado laboral ha exhibido un desempeño moderado en lo que va del año y, durante mayo, presentó señales de enfriamiento.

Las determinantes del consumo privado son la confianza de los consumidores, la inflación, el empleo, el ingreso personal disponible, el crédito y la tasa de interés