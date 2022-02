Acapulco, Guerrero.- Quince y no hay tenista hasta el momento, que corte ese número invicto que le pertenece a Rafael Nadal esta temporada. Por primera vez en su carrera tiene un inicio sin sabor a derrota y en mentalidad se mira imparable, pues al levantar su cuarto título en el Abierto de Acapulco confirmó: “me siento bien físicamente no he cedido un set en todo el torneo, pese a que aquí es exigente para mi físico, soy una persona que suda mucho y he respondido bien, después de muchos años de carrera se valora más una victoria ahora que cuando tienes 18”.

En el torneo mexicano ATP 500 Nadal tiene una vitrina de trofeos grabados con los años 2005, 2013, 2020 y 2022. A los 35 años se convierte en el campeón más longevo y a la vez, cuando lo ganó a los 18 años, dejó referencia de ser el tenista más joven en lograrlo.

Cameron Norrie fue su última prueba en el nuevo inmueble del torneo. El británico también peleaba su propio invicto que se quedó en 8 juegos, tras ser demolido en manos del rey del Grand Slam (21), que dejó el marcador en 6-4, 6-4 tras 1 hora y 54 minutos de partido.

El título en Acapulco tiene un impacto mayor, al ser el 91 de singles, con ello, Nadal se ubica a tres victorias de empatar los 94 campeonatos de Ivan Lendl, la tercera mayor cantidad en la era Abierta. Los mejores en esta estadística han sido Jimmy Connors con 109 y Roger Federer con 103.

En lo que va del año 2022 significa su tercer trofeo, incluyendo el Grand Slam de Australia, el 21 de su carrera, una cifra que ningún otro tenista ha alcanzado.

En el Abierto Mexicano de Tenis, el español se vuelve un jugador “local”. Entre el público se escuchó ¡viva España! ¡vamos hijo! ¡Rafa qué bonito juegas!; lo halagan con ambiente mexicano.

Unas horas antes de la final, el director del torneo Raúl Zurutuza mencionó que el español se ha convertido como un “activo fijo”, sin contrato de por medio que asegure su regreso cada año, pero con palabras que hacen sentirlo: “estoy agradecido, siempre ha sido un lugar muy especial. La energía que me trae la gente de México es única. He conseguido resultados muy buenos cada vez que he estado aquí. Quiero dejar buenos recuerdos a la gente y seguro que cuando acabe este sueño que hace muchos años he vivido, Acapulco será un buen recuerdo”.

A lo largo de la semana, Nadal dejó en el camino a Denis Kudla, Tommy Paul, Stefan Kozlov y el ruso Daniil Medvev, quien cambió su estatus a número uno del mundo, una vez que Novak Djokovic fue eliminado en Dubái.

“Gané un torneo en el que estaban cinco de los 10 tenistas más importantes del mundo. Hace unos meses no podía entrenar y ahora me importa lo que he logrado, vengo con una dinámica positiva que ayuda a jugar con un poco más de tranquilidad. Tengo unas dos semanas para entrenar tranquilo y prepararme para Indian Wells”.

A partir del 7 de marzo Nadal se concentrará en el Masters 1000 de Indian Wells, que abre las puertas a tenistas que estuvieron en Acapulco como Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas.

En los Masters 1000, Nadal posee un récord de 398 triunfos.

