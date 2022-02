ACAPULCO.- En México ocurre el parteaguas de mayor impacto para cambiar la historia al momento de hablar del número uno del mundo. Daniil Medvedev rompió la tradición de ver los mismos nombres del Big 4 en ese sitio. Por el momento, y desde hace 17 años los nombres eran Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

"He recibido muchos mensajes. No puedo creer que esté pasando esto (sobre ser número uno). Ha sido una montaña rusa de emociones hoy.

El tour de tenis es un deporte muy amigable, nos felicitamos en competencias sean del ATP Challenger o ATP Tour”, dijo tras su pase a la Semifinal en Acapulco, tras vencer al japonés Yoshihito Nishioka en 1 hora 10 minutos.

El tenista ruso tendrá su primer enfrentamiento en México ante Rafael Nadal, quien en cuartos de final dejó fuera al estadounidense Tommy Paul.

"Estaría bien si es contra Rafael Nadal. Siempre jugar contra el Big 3 es un honor, gran reto, he jugado contra ellos antes. Trato de jugar el mejor tenis posible, quiero vencer al Big 3, sólo le he podido ganar a Novak. No he sido lo suficientemente fuerte pero hay oportunidades de mejorar".

Daniil y Rafa se enfrentaron en la final del Abierto de Australia hace un par de meses, pero esta vez, el español se encuentra en una sede donde se ha coronado en tres de sus seis participaciones.

Desde hace un año a Medvedev se le llamaba el “destructor del Top 10”, desde entonces, no hay jugador activo fuera de Federer, Nadal, Djokovic y Murray, que tenga un mejor porcentaje de victorias contra los 10 mejores jugadores en el ranking. Según Infosys ATP Performance Zone, el Big 4 ha jugado en un tipo de “liga propia contra jugadores activos”. Djokovic había liderado el camino con un porcentaje de victorias del 68. 3, con Nadal (64,7%) y no muy lejos estaba Federer (64. 6%) y Murray con un 55.1%. Pero Medvedev, con menos edad ya deja su huella frente a los mejores jugadores élite.

Novak Djokovic estuvo 86 semanas en el primer sitio y lo perdió en Dubai ante el checo Jiri Vesely (123).

“Mi objetivo es seguir jugando al tenis, durante el tiempo que realmente me apetezca y mientras pueda jugar. Mientras mi cuerpo me lo permita, mientras las circunstancias de mi vida también. Todavía estoy motivado y me enoja cuando pierdo un partido, me importa ganar cada uno, como cualquier otra persona en el Tour, sin importar la edad. De hecho, estoy contento de sentir muchas emociones todos los días porque significa que realmente quiero ser parte de este deporte, parte del Tour”, dijo tras perder el juego.

En una medición de fuerzas contra su sucesor, desde el 2017 que se enfrentaron en 10 ocasiones, Medvedev ganó en cuatro. A sus 26 años también se convirtió en el tercer ruso en ser número uno del ranking; los primeros en lograrlo fueron Yevgeny Kafelnikov (1999) y Marat Safin, este último alcanzó la primera posición del ranking durante 9 semanas entre fines del año 2000 y principios de 2000, tras vencer a Pete Sampras en la final del Abierto de los Estados Unidos de principios de siglo.

Medvedev en cuatro años de carrera con 13 títulos viene de un año 2021 completo, tras ganar el US Open, el Masters 1000 Canadá, Mallorca y Marseille.

