Sistema de cuidados pendiente, exclusión de mujeres del mercado laboral al alza

Mientras el Sistema Nacional de Cuidados en México aún está en proceso de materializarse, en un año 698,979 mujeres se sumaron a la Población No Activa Económicamente (PNAE), la mayoría por dedicarse a labores de cuidado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Entre octubre y diciembre de 2025, se registraron 29.7 millones de mujeres en la PNAE, un incremento de 1% respecto al mismo periodo del año previo, pero en términos absolutos fueron poco más de medio millon de mujeres.

En dos décadas 7.1 millones de mujeres se sumaron a la PNEA; es decir, se incrementó un 31% con respecto al cuarto trimestre del 2005, año en el que se comenzó a medir el mercado laboral a través de la ENOE.

“Necesitamos que la creación de empleo se mueva con condiciones dignas y se ofrezcan servicios de cuidados (...) pues 95% de las mujeres están más bien atrapadas y no pueden salir a buscar un trabajo, por eso dicen ‘no estamos disponibles”, advierte Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

La PNEA se refiere a las personas que no participaron en la actividad económica ni como ocupadas ni como desocupadas por dedicarse al hogar, tener impedimentos personales o llevar a cabo otras actividades, estar jubilada o pensionada. A su vez, se les clasifica en disponibles; es decir, aceptarían un trabajo si se los ofrecieran y las no disponibles, que aunque quisieran aceptar una oferta o buscarlo, están en un contexto que les impide hacerlo.

La mayoría de las mujeres en la PNEA declaró no estar disponible para trabajar, unas 26.3 millones de personas. Mientras que los hombres en esa situación son 10.4 millones.

“Cuanto le preguntas a la gente por qué no busca trabajo hay razones muy evidentes como por estar en recuperación de una enfermedad o accidente, porque por su edad o aspecto no los aceptan en un trabajo, pero hay una en particular que responde que no tiene quién le cuide a los hijos pequeños, adultos mayores o personas enfermas. La mitad de las mujeres responden que esa es la principal razón por la cual no tiene un trabajo o no busca un trabajo”, explica Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo Vamos? (MCV).

Ausencia del SNC sigue excluyendo a mujeres del mercado laboral

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) estima que 23.8 millones de personas están fuera del mundo laboral no porque no desee o no necesitan un empleo sino porque o no hay trabajo o porque los cuidados no remunerados se los impide.

Las labores de cuidados no remunerados son la principal causa de exclusión del mundo laboral, y afecta a 14.7 millones de personas, de las cuales 95% son mujeres, destaca ACFP.

En 20 años, la población excluida por ocuparse en cuidados no pagados pasó de 13.2 a 14.7 millones de personas.

“El trabajo de cuidados sigue sin ser reconocido como trabajo, ni redistribuido, ni valorado y pese a los compromisos de campaña no hay inversión ni crecimiento de servicios públicos de cuidado”, de acuerdo con el estudio Panorama Laboral de ACFP publicado en febrero pasado.

Las cifras muestran cómo más mujeres quedan fuera del mercado laboral e incluso declinan en su búsqueda y evidencia la falta de acciones para dejar e feminizar los cuidados y contar con un sistema institucional que libere tiempo a las mujeres que deseen trabajar.

“Tenemos cero atención al tema de las mujeres (...) una desatención de los roles que tienen ellas al interior de los hogares y ese aumento no es porque más mujeres se pueden ir a descansar a su casa. Es porque, a veces, no existen condiciones para salir a trabajar”, agrega Ramírez.

Entre esa falta de condiciones la especialista menciona que el sueldo podría no alcanzar para pagar una estancia infantil o no está en posibilidad de desplazarse dos horas a un trabajo y dejar a los hijos solos la mayor parte del día.

“Esto habla de condiciones de debilidad del mercado laboral porque habrá más mujeres que digan ‘por ese salario no me conviene dejar mis ocupaciones al interior del hogar”, expone.

Sistema Nacional de Cuidados: ¿Qué se tiene y qué falta?

Un Sistema Nacional de Cuidados incluye leyes, regulaciones, recursos públicos para el acceso universal a los cuidados y la protección de los derechos de las personas cuidadoras.

En lo legislativo, México aún tiene pendiente construir la red de leyes que den base al sistema de cuidados.

Las iniciativas avanzadas de Ley Nacional Cuidados incluyen una reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2020 y una iniciativa para una ley general del sistema de cuidados presentada en el Senado en 2021.

En enero de 2022, se presentó otra propuesta, junto con otras iniciativas para modificar leyes como la Ley General de Desarrollo Social. Sin embargo, todas las iniciativas están pendientes de discusión y aprobación en el Senado.

“(Su aprobación sería) una base crucial tanto para dar soporte legal a la acción del Estado, como para explicitar los derechos centrales y la lógica sobre la que se asentaría un sistema de cuidados. Se reconocería formalmente el valor y la importancia del trabajo de cuidados”, de acuerdo con un reporte de México Evalúa.

Jalisco, CDMX y Nuevo León encabezan los esfuerzos

En el ámbito local, hay municipios y estados que han dado pasos en sistemas de cuidados para sus habitantes: Jalisco, Ciudad de México y en Nuevo León tienen casos registrados.

Jalisco fue el primer estado que reconoció el derecho al cuidado en su Constitución desde el año 2022. El 17 de febrero de 2024, se aprobó la Ley del Sistema Integral de Cuidados que da la base jurídica para la construcción ya en curso de un Sistema Estatal de Cuidados, con la participación del Congreso Estatal y gobiernos municipales.

En Ciudad de México su constitución reconoce el derecho al cuidado y ordena a las autoridades establecer un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales. Sin embargo, aún está pendiente la legislación concreta para cumplir el mandato constitucional.

Mientras que en San Pedro Garza García desde 2022 el gobierno municipal puso en marcha el programa Banco de Tiempo que ofrece servicios a las cuidadoras. En Monterrey, en 2023 se constituyó el Comité Directivo de Sistema Municipal de Cuidados, en colaboración estratégica con ONU Mujeres. En marzo 2023 se llevó a cabo el lanzamiento piloto de Monterrey me cuida con el objetivo de “garantizar el acceso y el disfrute del derecho a los cuidados sobre la base de un modelo de corresponsabilidad”.

Una política pública sin recursos asignados está condenada a ser letra muerta. El presupuesto federal de 2026 incluyó por vez primera un anexo transversal para cuidados para visibilizar el conjunto de dinero público destinado a programas relacionados con los cuidados.

“Sin embargo, los recursos se identifican en programas preexistentes y no implican financiamiento adicional, ni una estrategia articulada de política pública”, advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en su reporte Sistema Nacional de Cuidados: Avances y limitaciones presupuestarias.