Monitor laboral: Jornada de 40 horas y desconexión del trabajo, los temas de febrero

En febrero se presentaron 39 iniciativas laborales en el Congreso de la Unión, la mayoría enfocadas en la reducción de la jornada de trabajo, también se impulsó el derecho a la desconexión digital, nuevos permisos remunerados y la mejora del acceso de migrantes a un empleo.

El mes pasado, la reforma constitucional de jornada laboral avanzó en el Congreso de la Unión. En medio de ese contexto, se presentaron nuevas iniciativas, la mayoría para modificar la Constitución y reconocer expresamente un límite de 40 horas por semana con dos días de descanso.

Con los proyectos presentados en febrero, el Congreso de la Unión acumula más 370 propuestas para mejorar condiciones laborales en la actual legislatura.

Estas fueron las propuestas más destacadas del mes pasado:

Reducción de jornada laboral

En medio de la discusión de la reforma de jornada laboral en el Senado, se presentaron 10 iniciativas en la Cámara de Diputados para reducir el tiempo de trabajo, casi todos los proyectos se enfocaron en una disminución gradual a 40 horas por semana y con dos días de descanso. Las fuerzas políticas que impulsaron estos cambios fueron Morena, PAN, PVEM y PT.

La Cámara Baja sumó más de 20 propuestas en la actual legislatura para reducir la jornada de trabajo. Tan sólo de enero a febrero se presentaron 13 iniciativas en la materia.

Sin embargo, estos proyectos no fueron incorporados al dictamen de la minuta enviada por el Senado. La Cámara de Diputados avaló sin cambios el 25 de febrero la reforma constitucional para reducir la jornada laboral, esa misma semana consiguió la aprobación de más de 20 legislaturas locales y este 4 de marzo entró en vigor, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Desconexión laboral

En el Senado se presentó un proyecto para establecer la obligación de que los contratos de trabajo contengan el reconocimiento del derecho a la desconexión laboral de los trabajadores, la cual es definida en la propuesta como la posibilidad de “no atender comunicaciones, instrucciones, requerimientos o tareas de carácter laboral fuera de la jornada de trabajo legal o pactada, durante periodos de descanso, vacaciones, licencias y días de asueto, sin que ello genere sanciones, represalias o afectaciones”.

La iniciativa impulsada por el senador Saúl Monreal Ávila, contempla sumar a las obligaciones patronales el respeto de la desconexión laboral y el diseño de “políticas internas claras, accesibles y verificables que regulen el uso de herramientas digitales y garanticen” este derecho.

Mejora del acceso al empleo para migrantes

La propuesta de la diputada Damaris Silva Santiago (Morena) plantea reducir de 90% a 75% la cuota de contratación de mano de obra mexicana en puestos operativos y profesionales, para que en el porcentaje restante se priorice la incorporación de personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

El objetivo de la iniciativa es mejorar el acceso de migrantes a un empleo formal, manteniendo la obligación para los extranjeros de capacitar al personal mexicano y exceptuar el porcentaje de contratación en los puestos de dirección, administración y gerencias generales, sólo cuando no se excluya a un trabajador nacional capacitado para ese espacio.

Nuevos permisos remunerados

En la agenda legislativa de febrero también destacaron nuevas propuestas para reconocer permisos remunerados. Estos proyectos promovieron el reconocimiento de días libres y pagados para los siguientes casos:

Trabajadores en tratamiento de quimioterapia

Cuidado de personas mayores

Luto por el fallecimiento de un familiar

Para acompañar a hijos con autismo a citas médicas

Actualmente la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla ninguna de esas figuras como permiso remunerado; es decir, queda discreción del patrón si los otorga o no.

¿Qué esperar en reformas laborales?

Luego de la entrada en vigor de la reforma constitucional para la reducción de la jornada laboral, el siguiente cambio que será un hecho es la modificación a la Ley Federal del Trabajo para armonizarla y detallar aún más la transición paulatina a la semana de 40 horas.

Los aspectos que no cambiarán, porque fueron incluidos desde la Carta Magna, es el límite de 40 horas por semana con al menos un día de descanso, la gradualidad al 2030, el nuevo tope al tiempo extraordinario y la restricción de que las personas menores de 18 años laboren horas extra.

La atención seguirá puesta en la reducción de la jornada laboral al menos hasta que se definan los ajustes a la LFT y estos entren en vigor, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días para realizar estas adecuaciones.

Otros cambios que podrían ver la luz este año, es la reforma de violencia laboral, la cual ya finalizó su trámite en comisiones del Senado y espera su votación en el pleno, el dictamen plantea cambios a la LFT para ampliar los tipos de violencia reconocidos, como el acoso y el ciberacoso, así como la obligación patronal de reparar el daño a las víctimas.

En un estatus similar se encuentra la reforma de transparencia salarial en la Cámara de Diputados, el proyecto ya avanzó en comisiones y busca reconocer el derecho de las personas a la información sobre los criterios y tabuladores para definir las remuneraciones, la modificación a la LFT también contempla establecer la obligación de publicar vacantes con sueldo visible.