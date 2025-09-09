Gobierno de Sheinbaum crea Anexo Transversal 31 para consolidar una sociedad de cuidados

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum propuso, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, la creación del Anexo Transversal 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados, con el fin de garantizar el acceso efectivo al cuidado y avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados.

De ser aprobado como está mandado, se creará el Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados, el cual contará con un presupuesto de 466,674 millones de pesos el siguiente año.

"El Anexo Transversal 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados incluye 49 programas presupuestarios de 18 ramos, que están destinados a modificar la organización social del cuidado en México y a contribuir en la garantía del acceso efectivo al cuidado de infancias, personas mayores con diversos niveles de autonomía y apoyos para personas con discapacidad, así como al reconocimiento de derechos de las personas cuidadoras, que, de acuerdo con el INEGI, en 75.1% de los casos son mujeres", explicó el gobierno a través de la Exposición de Motivos del Paquete Económico 2026.

Al interior de este nuevo anexo, el ramo que recibe mayor presupuesto es la Secretaría de Bienestar, con 172,001 millones de pesos, es decir, 36% de los recursos totales catalogados para la consolidación de la sociedad de cuidados.

Aseguran construcción del sistema nacional de cuidados

En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que se avanza en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, por lo que se articulan políticas públicas, estrategias y modelos tanto públicos como privados.

"Su creación es una medida que busca hacer efectivo el derecho al cuidado y que, adicionalmente, contribuye a cerrar brechas de ingreso, sociales y de género. Reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar las tareas de cuidados —que recaen de forma desproporcionada en las mujeres— significa avanzar hacia un país más igualitario y justo", aseguró la dependencia.

De acuerdo con los datos del Inegi, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domesticas y de cuidados ascendió a 8.4 billones de pesos en el 2023, lo que equivale a 26.3% del PIB.

Asimismo, Hacienda destacó la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado, en donde 51.1% de las mujeres realizó algún tipo de cuidado no remunerado frente a 43% de los hombres.

En el caso del tiempo, ellas dedicaron 5.5 horas semanales más a estas labores.

"Continuar con la construcción de un sistema de cuidados robusto permitirá liberar tiempo y generar oportunidades laborales para millones de mujeres. Si todas aquellas fuera de la fuerza laboral, pero con interés de trabajar de forma remunerada y que hoy dedican su tiempo exclusivamente al cuidado no remunerado lograran incorporarse al mercado laboral, el empleo femenino podría aumentar en 2.6 millones de personas", aseguró Hacienda.