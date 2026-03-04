Peso mexicano se estabiliza frente al dólar tras fuerte caída por preocupaciones sobre Oriente Medio

El peso mexicano avanza levemente frente al dólar este miércoles. La divisa local recupera terreno tras haber registrado ayer su su mayor pérdida ⁠diaria en cerca ⁠de un año, mientras los operadores asimilan un reporte mejor al esperado de empleo privado en Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.6133 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.6367 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 2.34 centavos, equivalentes a 0.13 por ciento.

El precio del dólar opera entre un máximo de 17.7738 unidades y un mínimo de 17.5339 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas de referencia, desciende 0.13% hasta 98.93 unidades.

Las contrataciones del sector ⁠privado estadounidense subieron en ⁠63,000 puestos laborales ⁠el mes pasado, después de una ⁠cifra de 22,000 en enero, según el Informe Nacional de Empleo ADP. El consenso de los analistas esperaba un aumento de 50,000 posiciones laborales.

El eso recupera un poco de terreno mientras el dólar se estabiliza después de una jornada de marcada aversión a los activos de riesgo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los operadores sigue atentos las señales sobre cuánto más podría extenderse el conflicto.

"Hoy, el peso corrige parte del retroceso de la sesión previa, ante rumores de que Irán estaría buscando un diálogo para concluir el conflicto armado. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.46 y 17.84 respectivamente", explicó Monex Grupo Financiero en una nota.