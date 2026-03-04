Obesidad, enfermedad con un alto costo para la salud y el trabajo

La obesidad no es solo una preocupación de salud pública, sino también un factor que incide en la productividad y el bienestar laboral. Si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no reconoce al padecimiento como una enfermedad laboral, su origen e incluso sus consecuencias sí impactan al empleo.

En 2025, el 38.9% de la población adulta en México tuvo obesidad, según cifras de la Secretaría de Salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es una enfermedad crónica provocada por diferentes factores en los que destaca un desequilibrio entre el consumo de una dieta balanceada y la actividad física.

La OMS señala que hay factores ambientales, psicosociales e incluso variantes genéticas que inciden en su prevalencia, con repercusiones biológicas, psicológicas, laborales y económicas que aumentan progresivamente, provocando enfermedades metabólicas y cardiovasculares como la diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos y afectaciones al corazón.

Además, el estudio La Obesidad en Salud Laboral de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) señala que la enfermedad aumenta el riesgo de desarrollar más de 10 tipos de cáncer. No obstante, hay otras afectaciones que pueden ser menos graves al inicio, pero al prolongarse afectan la calidad de vida; por ejemplo, problemas gastrointestinales, de sueño, de articulaciones y limitaciones físicas.

En el contexto del Día Mundial de la Obesidad, el cual se conmemora cada 4 de marzo con el objetivo de sensibilizar sobre el impacto de la enfermedad y promover acciones para su prevención y tratamiento, es necesario reconocer el panorama al cual se enfrentan los trabajadores en México que padecen esta enfermedad.

Obesidad: Enfermedad no incluida en la LFT, pero con origen laboral

“El riesgo de obesidad puede aumentar en entornos laborales de alta exigencia y bajo control y en quienes trabajan largas jornadas”, resalta la investigación Trabajo, obesidad y seguridad y salud en el trabajo publicada en la Revista Americana de Salud Pública (AJPH por sus siglas en inglés).

Según la investigación Factores laborales asociados a sobrepeso y obesidad en adultos jóvenes, de la revista de la AEEMT, las jornadas de trabajo mayores a 50 horas semanales, tener más de un empleo y el estrés laboral son variables que causan obesidad, debido a que las personas no tienen tiempo para hacer ejercicio, están muy cansadas para hacerlo o no tienen tiempo para implementar hábitos alimenticios saludables.

El estudio de la Asociación Española reitera que las personas que se ubican en esas condiciones laborales están destinadas a padecer la enfermedad, así como a presentar complicaciones a futuro. “Se tiene a una población joven con sobrepeso u obesidad destinada a una adultez y vejez con enfermedades crónicas descontroladas y con resultados fatales a largo plazo”, destaca.

La AJPH resalta que la enfermedad aumenta el riesgo de padecer enfermedades o afecciones ocupacionales, como trastornos musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares, asma y lesiones inducidas por vibraciones en el trabajo, así como el incremento del estrés laboral, ya que este se asocia a un Índice de Masa Corporal (IMC) alto.

La investigación de la AEEMT subraya que la obesidad aumenta en un 25% el riesgo de lesiones laborales, y aunque en menor medida, también es motivo de incapacidades permanentes por las enfermedades crónicas derivadas del aumento del peso.

Asimismo, la investigación publicada por la AJPH refiere que la obesidad tiene una relación significativa con el ausentismo. “Los trabajadores obesos tienen 1.7 veces más probabilidades de experimentar un alto nivel de ausentismo y 1.6 veces más probabilidades de reportar ausentismo moderado”, hasta seis ausencias en solo medio año, lo cual también disminuye su productividad.

A todo lo anterior también se suman afectaciones en la salud mental como ansiedad y depresión que se ligan al insomnio y derivan a su vez en baja autoestima, producto también de la discriminación.

¿Discriminación laboral por obesidad?

En México la discriminación está prohibida desde la Constitución. Además, la LFT destaca que el trabajo debe efectuarse en un entorno libre de discriminación y violencias y los patrones no pueden negar oportunidades por condiciones de salud.

No obstante, las personas con obesidad enfrentan prejuicios que pueden afectar su bienestar y hacerlos víctimas de actos discriminatorios. La investigación de la Revista Americana refiere que hay prácticas laborales que pueden limitar oportunidades.

La AEEMT expuso que los pacientes con obesidad reportaron haber tenido problemas laborales por su condición de salud que se atribuyeron a dificultades en su desempeño e incluso en algunos casos derivó en despidos.

El estudio de la AJPH expone que típicamente se responsabiliza a los trabajadores sobre su sobrepeso y obesidad; sin embargo, la investigación señala que el entorno y las prácticas laborales promueven o desalientan el desarrollo de la obesidad, así como el riesgo de enfermedades y lesiones laborales.

Se prevé que para 2035 la obesidad afecte a casi 2000 millones de personas, según estimaciones del Foro Económico Mundial (WEF), por ello, emplear estrategias de atención, pero también políticas laborales que reconozcan el padecimiento como un riesgo de trabajo puede comenzar a hacer la diferencia en los espacios laborales.

En tanto, las organizaciones tienen la oportunidad de valorar las condiciones que ofrecen y mejorarlas, pues ha quedado claro que la precariedad laboral es una de razones que incentiva, entre otras cosas, la obesidad.