ASF detecta fallas en las contrataciones del Infonavit

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos sin evidencia documental y fallas en el sistema de contrataciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tras revisar el ejercicio de 1,333 millones de pesos correspondientes al 2024.

De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, el Instituto cumplió con la mayoría de los aspectos revisados; sin embargo, se identificaron pagos por más de 10.9 millones de pesos correspondientes a 24 soluciones de cobranza administrativa sin la documentación que acreditara la prestación de los servicios.

La auditoría no determinó daño patrimonial, pero sí documentó irregularidades en los procesos de contratación, entre ellas debilidades en la investigación de mercado, expedientes incompletos y deficiencias en los controles internos.

La revisión también detectó que 3,261 convenios de mediación no contaban con todas las firmas requeridas, además de pagos por 464,000 pesos sin evidencia documental que acreditara servicios de gestión judicial de cartera hipotecaria vencida.

La auditoría forense número 178 se centró en los Gastos de Administración, Operación y Vigilancia (GAOV) y en erogaciones relacionadas con procesos de daciones y adjudicaciones. El universo revisado fue de 3,374.5 millones de pesos, de los cuales se auditó una muestra equivalente a 39.5 por ciento.

Aunque la mayoría de los contratos se realizaron mediante licitaciones abiertas electrónicas, la ASF detectó inconsistencias en la documentación de varios procedimientos.

Según el informe, en algunos casos no se acreditó la metodología ni el resultado de la investigación de mercado, ni se presentó evidencia de cotizaciones utilizadas para justificar las contrataciones.

El periodo de la auditoría corresponde, en su mayoría, a la gestión de Carlos Martínez Velázquez, quien en octubre del 2024 dejó el cargo y fue sucedido por Octavio Romero Oropeza, actual director general del Infonavit. Asimismo, en ese año el organismo sólo se enfocaba en el crédito para el acceso a la vivienda y posteriormente, sus facultades ampliaron a la construcción habitacional.

Observaciones al sistema contable

Otro de los hallazgos se relaciona con el sistema informático de contabilidad del Instituto, SAP-FICO, utilizado para registrar operaciones contables y presupuestarias.

De acuerdo con la auditoría, “el sistema no generó los estados financieros de manera automática” y “no generó el monto pagado por partida presupuestaria”.

Por ello, la ASF recomendó implementar mecanismos que permitan generar “de forma sistemática y estructurada, la información financiera y emitir automáticamente los estados financieros y presupuestarios”.

Irregularidades en contratos

La auditoría también revisó diversos contratos de servicios administrativos y de recuperación de cartera.

Entre los contratos analizados se encuentran servicios de limpieza contratados con Limpiacero, S. de R.L. de C.V., vigilancia con Serprosep, S.A. de C.V., y servicios de archivo proporcionados por Doc Solutions de México, S.A. de C.V.

También se revisaron contratos relacionados con la recuperación de cartera y servicios jurídicos con Activo Líquido, S.A. de C.V. y Bufete Jurídico Barrera Badillo, S.C.

En algunos casos se detectaron entregables recibidos fuera de los plazos establecidos, así como un contrato de uniformes en el que se registró un retraso de 11 días hábiles sin evidencia de un convenio modificatorio que ajustara la vigencia del contrato.

Además, la ASF informó que no se localizó a algunos proveedores en su domicilio fiscal, por lo que promovió cinco solicitudes para el ejercicio de facultades de comprobación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En otro caso se detectó que una empresa no presentó su declaración anual correspondiente al 2024.

Evaluación de control interno

En la evaluación de control interno, la ASF otorgó al Infonavit 94 puntos de 100, lo que lo ubica en un nivel alto.

No obstante, el informe señala que el Instituto no proporcionó evidencia documental sobre la integración de un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones, ni presentó un programa de acciones para atender problemas detectados en la evaluación de objetivos y metas.

El órgano fiscalizador concluyó que el Instituto “dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia”.

La auditoría derivó en cuatro recomendaciones, cinco promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones.