Hegseth confirma que submarino de EU hundió un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a la costa sur de Sri Lanka, según informó este miércoles ⁠el secretario de Defensa de Estados ⁠Unidos, Pete Hegseth.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, había informado anteriormente al Parlamento de que había 180 personas a bordo del buque iraní, que identificó como el IRIS Dena.

Según el sitio web del ejercicio, un barco llamado IRINS Dena figuraba como participante en unas maniobras navales celebradas en la bahía de Bengala del 18 al 25 de febrero.

Heridos en un hospital de Sri Lanka

El portavoz de la Armada de Sri Lanka, el comandante Buddhika Sampath, dijo que se habían recuperado cadáveres del mar en la zona del incidente. Treinta y dos personas fueron rescatadas por la Armada de Sri Lanka y estaban siendo atendidas en un hospital de la ciudad portuaria meridional de Galle.

La Armada recibió una llamada de socorro de un barco iraní e informó a la Fuerza Aérea de Sri Lanka, y ambas iniciaron una operación de búsqueda y rescate, dijo.

Los barcos de rescate que llegaron ⁠al lugar no vieron el barco y solo ⁠observaron una mancha de ⁠petróleo, dijo Sampath, y añadió que el incidente tuvo lugar fuera de las aguas ⁠de Sri Lanka, pero que Colombo seguía comprometido a prestar apoyo.

Las fuerzas de Sri Lanka se centraron en salvar vidas en el barco iraní e investigarán la causa del incidente más adelante, dijo.

Las fuerzas de Sri Lanka tampoco observaron ningún otro barco o avión en la zona del incidente, añadió.