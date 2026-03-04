Bolsa mexicana repunta levemente tras su peor jornada en lo que va del año

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana del miércoles. Los índices locales repuntan después de haber registrado fuertes descensos ayer, presionados por preocupaciones sobre el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 1.03% a 69,140.34 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.03% a 1,372.26 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, casi todos los valores avanzan. Destacan las acciones de la procesadora de maíz Gruma, con 2.46% más a 313.21 pesos, al reducirse el nerviosismo por la inflación, seguida de Grupo Financiero Inbursa, con 2.28% a 43 pesos.

Las bolsas locales cayeron con fuerza ayer, en su peor jornada en lo que va del año, debido al nerviosismo en el mercado por los posibles efectos de la guerra en Oriente Medio. Las mineras, que lideraron con fuerza, también suben gracias a un repunte de los metales.