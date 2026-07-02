Zuckerberg afirma que el desarrollo de agentes de IA avanza más lentamente de lo previsto

El director ejecutivo de Meta , ⁠Mark Zuckerberg, declaró el jueves en una reunión interna que el desarrollo de agentes de inteligencia artificial (IA) durante los últimos cuatro meses no se ⁠había "acelerado como esperábamos", según una grabación ⁠a la Reuters tuvo acceso.

Zuckerberg añadió que la reorganización de la empresa, que incluyó importantes recortes de plantilla, no fue tan "limpia" como podría haber sido y que las apuestas de la empresa por la nueva estructura "aún no han dado sus frutos".

Se prevé que Meta invierta hasta 145,000 millones de dólares en infraestructura de IA este año, una parte significativa del gasto de más de 700,000 millones de dólares que las grandes tecnológicas destinarán a esta tecnología.

Zuckerberg afirmó que espera que el gigante de las redes sociales comience a obtener beneficios más significativos de sus inversiones en IA en los próximos tres a seis meses.

Un portavoz de Meta se negó a hacer comentarios el jueves. En la misma sesión abierta, el director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth, afirmó que una revisión de un reciente incidente de seguridad de datos relacionado con el polémico software de seguimiento del mouse de la empresa indicaba que no se habían ⁠incluido datos de los empleados en ⁠el entrenamiento de la IA.

El mes ⁠pasado, Meta suspendió el programa, que rastrea los movimientos del mouse y la ⁠actividad digital de los empleados para el entrenamiento de la IA, mientras investigaba la filtración de datos sensibles. Si la empresa vuelve a activar el programa una vez finalizada la revisión, será de forma "optativa", afirmó. Cuando Meta instaló por primera vez el programa en los ordenadores de los empleados de Estados Unidos en abril, Bosworth les comunicó que no había forma de darse ⁠de baja.