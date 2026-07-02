Morena y el invierno democrático

Explicable que el Gobierno de la República y su partido echaron las campanas a vuelo para festejar que el 2 de julio de 2018 ganaron la Presidencia de la República, pero, aunque proclaman que su “la revolución de las conciencias” trajo la democracia a México, en realidad con ellos empezó un gélido invierno que dio fin a nuestra efímera primavera democrática.

Coincido con aquellos que saben de política de que es posiblemente que en las elecciones del año próximo, por diversas circunstancias, podría Morena perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. No les importaría, porque aunque no hicieran reformas constitucionales, sí cambiarían las leyes que quiera.

Esto significa, concluyen, que el Gobierno de la República y su partido retendrán la inmensa concentración de poder con la cual controlan, o al menos, ejercerán influencia determinante sobre las autoridades electorales y el Poder Judicial, por lo cual, quien esto escribe que el gélido invierno democrático duraría, cuando menos, durante los próximos siete años.

Poder Judicial, patrón abusivo

El Órgano Administrativo del Poder Judicial que preside Néstor Vargas Solano, representante del Poder Ejecutivo, ha puesto en marcha una serie de despidos de personal de confianza, lo cual parece alinearlo, primero con los objetivos oficiales de austeridad, segundo, purgar el Poder Judicial Federal de la herencia del pasado.

Con falaces argumentos, el OAPJ, despide en todo el país a personal de carrera con muchos años de confianza, les ofrece las indemnizaciones y prestaciones de ley y exige al resto del personal del Poder Judicial hacerse cargo de las tareas que desempeñaban los despedidos.

Con esas prácticas se puede decir con certeza de que el Gobierno de la República es mal patrón, abusivo y explotador. ¿Qué ocurriría a cualquier empresario, pequeño, mediano y muy grande, que despida arbitrariamente trabajadores, aumente al resto la carga de trabajo y, lo peor, alegando “debo no niego, pago no tengo, no les pague sus indemnizaciones?

INEHRM: ¿Izquierda “civilizadora”?

No debiera sorprender que el Gobierno de la República, en mañanero anuncio, que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INEHRM, agrupará a personalidades de irreprochables trayectorias en las izquierdas, lo cual le daría sello partidista al instituto.

El giro que le dan al INEHRM, con una plantilla académica de distinguidos militantes de las izquierdas de México como Enrique Semo, Lorenzo Meyer, Armando Batra y otros intelectuales, no es distinto a la política partidista del instituto durante los sexenios priístas.

El PRI hegemónico fundó la Casa de España, convertida en Colegio de México, para aprovechar el talento de los exiliados republicanos españoles. La visión morenista es, digamos, más trascendente. Quieren que el INEHRM sea el centro del progresismo latinoamericano, “faro “cilvilizatorio” contra las derechas. ¿Qué tal?

NOTAS EN REMOLINO

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