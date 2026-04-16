Semana de 4 días pierde fuerza, pero deja un cambio: 70% de empresas reduce jornada en Alemania

A dos años de la prueba piloto de la semana laboral de 4 días, el 70% de las empresas en Alemania conserva una jornada de trabajo reducida, aunque no todas mantienen el esquema del experimento. Las compañías que han dado continuidad a turnos más flexibles y horarios más cortos reportan beneficios en atracción de talento, permanencia y balance vida-trabajo.

Esto es parte de la investigación de la Universidad de Münster e Intraprenör sobre el seguimiento de las 40 empresas que participaron en el 2024 en la prueba piloto liderada por la organización 4 Day Week Global en Alemania.

Una de las conclusiones del informe es que el experimento de la semana laboral de 4 días contribuyó a conservar jornadas más cortas, aunque no todas las compañías optaron por conservar el esquema de 4 días de trabajo por 3 de descanso.

“El modelo clásico de cuatro días (4DW) ha perdido relevancia. Muchas organizaciones han optado por formas de WTR (Work Time Reduction) más amplias y flexibles que se adaptan mejor a sus realidades operativas”, indica el estudio.

Esto evidencia que la sostenibilidad del modelo a largo plazo “depende no solo del entusiasmo inicial, sino también de la capacidad de la organización para asimilar y responder a los desafíos prácticos que surgen con el tiempo”.

Si bien la semana laboral de 4 días no se mantuvo como la regla, sí abonó a que la mayoría de las empresas apostara más por esquemas flexibles que permiten una mayor adaptación de los equipos, funciones y necesidades del negocio.

Las empresas que continuaron con jornadas reducidas percibieron que mejoraron su atracción y retención de talento. Para el 44% de las organizaciones los modelos WTR incrementaron su atractivo como empleador y otro 56% reportó una mejora en la permanencia de los colaboradores. Esto también se reflejó en una mejora en las postulaciones, casi la mitad de las compañías registró un aumento de candidatos.

En cuando a las dimensiones de bienestar, el 69% de las empresas de Alemania reconoció una mejora considerable en el balance vida-trabajo, y un 31% afirma que las condiciones laborales

De acuerdo con el estudio, estos resultados sugieren que las reducciones del tiempo de trabajo tienen al menos tres campos con más efectos positivos: el atractivo de los empleadores, la atracción y retención de talento, y el bienestar de los colaboradores.

Reducción de jornada laboral, un proceso de cambio estructural

El informe puntualiza que los resultados positivos no significan que la disminución del tiempo de trabajo no implique costos y desafíos operativos.

“Independientemente de si las organizaciones continuaron o no con la reducción de la jornada laboral, el proceso de implementación requirió una atención constante por parte de la dirección, un esfuerzo de coordinación y, en algunos casos, pérdidas de productividad o retrasos durante la fase de implementación”, se advierte en la investigación.

En ese sentido, la reducción de jornada laboral no sólo es una mejora de eficiencia, es “un proceso de cambio estructural que implica compensaciones, fricción transitoria y costos reales de implementación, independientemente del resultado final”, se concluye en el estudio.