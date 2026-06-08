Banco Azteca impulsa movilidad e inclusión con 50 sillas de ruedas

Durante el evento, Alejandro Valenzuela destacó que este tipo de iniciativas no son aisladas, sino que responden al origen mismo de la institución: conocer a fondo el día a día de sus usuarios.

Bajo esta perspectiva, el directivo explicó que mirar de frente las dificultades que enfrentan sus clientes cotidianamente obliga a las instituciones a humanizar sus servicios, convirtiendo la empatía en acciones concretas que resuelven necesidades básicas como la movilidad.

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El valor de la cercanía en el terreno

Escuchar de primera mano las realidades de los clientes de la institución permite a la organización evolucionar no solo como negocio, sino como un agente de cambio social, con iniciativas como atención prioritaria y accesibilidad en sucursales, así como en temas de educación e inclusión financiera.

Para la institución, atender las necesidades de sus clientes va mucho más allá de ofrecer un servicio financiero tradicional; implica empatía y presencia en los momentos clave, transformando el entorno donde opera.

Esta primera entrega de 50 sillas de ruedas, de un total de 200 que se entregarán durante el año, se suma a la estrategia permanente de la institución orientada a los sectores prioritarios, un ejemplo de ello es la posición de Banco Azteca en el Festival del Adulto Mayor 2026 celebrado en el WTC de la Ciudad de México, un espacio dedicado a promover la inclusión, el bienestar y la educación financiera de las personas mayores.

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Este enfoque integral de atención y trato digno hacia los pensionados y adultos mayores ha sido validado formalmente por la CONDUSEF, organismo que otorgó a la entidad la Insignia por mejor atención al adulto mayor, consolidando su modelo de gestión social y operativa en el país.

Historias que transforman la perspectiva corporativa

Detrás de cada silla de ruedas entregada, existen realidades profundas. El evento estuvo marcado por la emotividad de los familiares y beneficiarios, quienes manifestaron la diferencia que representa contar con una herramienta adecuada para su traslado diario.

El verdadero indicador de éxito de la jornada se reflejó en las sonrisas y el agradecimiento de los asistentes. Con esta acción, el compromiso de la institución se mantiene claro: seguir impulsando la inclusión en todas sus facetas, consolidando un modelo que mantenga al cliente y a su bienestar en el centro de cada estrategia.