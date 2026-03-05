México será el tercer país de Latam con la jornada laboral más corta

Esta semana la reforma constitucional de jornada laboral fue promulgada y con ello, se formalizó el inicio de su ruta para la semana de 40 horas, una meta que se alcanzará de manera gradual. De esta manera, México se convertirá en el tercer país de Latinoamérica con la jornada más corta.

De acuerdo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), si bien en la región las semanas laborales de 48 horas se mantienen como la norma, algunos países ya cuentan con un límite por debajo de ese estándar.

Con la jornada laboral de 40 horas, México equiparará el límite de Ecuador (pionero en la región) y Chile, economía que continua con la transición, la cual concluirá en el 2028.

“Actualmente, varios países de la región se han sumado al debate global sobre la importancia de implementar medidas que faciliten una autonomía del tiempo de trabajo de modo que se satisfaga las necesidades de los trabajadores y de las empresas. Se han propuesto tanto cambios en las legislaciones para reducir la jornada laboral, como reformas que incrementen la flexibilidad de las horas de trabajo”, destaca el informe Reducción de la jornada laboral: evolución global y desafíos para América Latina de la OIT.

Por otra parte, el informe Perspectivas del mercado laboral y políticas 2026 de Adecco Group, ubica a Perú y Brasil entre las economías de Latinoamérica que tienen una discusión política activa para disminuir el tiempo de trabajo, una tendencia a nivel global.

“Estas reformas se deben al deseo de una mayor flexibilidad en el horario laboral obligatorio, lo que permite a empleadores y trabajadores mayor flexibilidad para establecer el horario laboral y la conciliación de la vida laboral y personal”, señala el informe.

Otros países de Latinoamérica que tienen una jornada laboral por debajo de las 48 horas son República Dominicana, Brasil, Venezuela, El Salvador y Honduras (44 horas) y Colombia (42 horas), uno de los últimos países en disminuir su límite legal de tiempo de trabajo.

México será el tercer país latino con jornada laboral de 40 horasGráfico: El Economista

Jornada de 40 horas: Realidad para el mundo desde hace décadas

Francia fue uno de los primeros países en reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, eso fue en 1936. En la actualidad, el país tiene un límite de 35 horas, es una de las economías con la jornada más corta a nivel global.

La transición del país galo fue sólo un año después de que la OIT emitiera el Convenio 47 sobre la semana laboral de 40 horas. Para 1940, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania, Australia y los países nórdicos ya habían adoptado ese estándar.

“En la década de 1960, la jornada de 40 horas semanales se consolidó como un estándar aceptado. A nivel internacional, esto se expresó en la Recomendación 116 de 1962, que consideraba la semana de 40 horas como una ‘norma social que debe alcanzarse gradualmente, si fuera necesario’”, detalla la investigación de la OIT liderada por Sonia Gontero y Sonia Albornoz.

Para el 2005, la mitad de las economías en el mundo, principalmente en Europa, ya contaban con una jornada laboral de 40 horas, incluso casos como el de Francia, Irlanda (39 horas) y Australia (38 horas) muestran cómo la disminución del tiempo de trabajo ha continuado.

Los casos de Chile y Colombia

Los últimos países de Latinoamérica que redujeron su jornada laboral fueron Chile y Colombia, los dos iniciaron en 2023. En ambos casos, la reducción de las horas de trabajo no modificó el descanso semanal, similar al caso de México, que avanzará de manera gradual a la semana de 40 horas, pero reconociendo sólo un día de descanso.

Las medidas de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo fueron elementos que compartieron las reformas de ambos países.

También tienen similitudes en las disposiciones de protección al salario y en la gradualidad. Colombia redujo de 48 a 42 horas su jornada, este año finalizó su transición; Chile disminuyó de 45 a 40 horas el límite, concluirá en 2028.