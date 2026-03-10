Suecia y Noruega prueban la semana de 4 días, trabajadores duermen mejor y tienen menos estrés

Suecia y Noruega finalizaron una prueba piloto de la semana laboral de 4 días, con resultados positivos en bienestar integral y productividad. Ninguna de las 11 empresas participantes reportó un desempeño financiero negativo durante el experimento.

En los seis meses de implementación de este modelo, los trabajadores reportaron casi media hora más para dormir; Además, las dificultades para conciliar el sueño disminuyeron a la mitad.

“Una mejoría del sueño es fundamental para la recuperación física y mental, y puede contribuir a aumentar la energía y la productividad durante la jornada laboral”, destaca el reporte del ensayo.

La prueba liderada por la Universidad de Karlstad en colaboración con The Rework, PaceLab, Boston College y 4 Day Week Global incluyó organizaciones del sector de energía, salud, consultoría y servicios sociales. Ninguna empresa registró una baja en sus resultados financieros.

El ensayo también tuvo efectos positivos en dimensiones como la salud mental. El estrés laboral disminuyó un 19% y la población que manifestó no experimentar ansiedad pasó de un 46,5% a un 64,6% de los empleados.

Esto influyó también en una baja en el ausentismo. Las bajas por enfermedad se redujeron entre el 3% y el 100 por ciento.

La mejora en el bienestar integral se refleja en mejores niveles de satisfacción y de desempeño. La productividad percibida creció un 13% y no hubo una baja en el ritmo de trabajo.

"Estos resultados también indican que la reducción de las horas de trabajo y un mayor descanso pueden dar a los empleados más espacio mental para el pensamiento creativo y la innovación. Las propuestas de soluciones creativas aumentaron de 3.6 a 3.9 puntos. Las ideas nuevas e innovadoras frecuentes aumentaron de 3.4 a 3.6 puntos", resalta el informe.

Semana laboral de 4 días: Claves del éxito

El proyecto identificó seis puntos clave para el éxito de la semana laboral de 4 días en las empresas, principalmente en la optimización de tareas, eliminar interrupciones y claridad en la comunicación.

Estos fueron los factores determinantes:

Priorizar lo que suma valor: Identificar el “pseudotrabajo” y atreverse a eliminar cualquier tarea que no cree valor. Tiempo para enfocarse: Moldear la semana para una mayor concentración y trabajo proactivo. Tiempo de concentración: Contar con espacios de trabajo sin interrupciones para trabajo profundo. Reglas claras: Comunicación clara sobre los canales de interacción y cuándo se requiere la disponibilidad. Sólo juntas necesarias: Identificar las reuniones que no aportan valor para reducirlas y mejorar la calidad de las juntas. Reflexión y retrospectiva: Considerar tiempo para la reflexión individual y colectiva para el aprendizaje continuo.

"Reducir las horas de trabajo no es una solución en sí misma; es el resultado de un trabajo más inteligente (...) un patrón recurrente es que la forma en que se organiza, prioriza y sigue el trabajo desempeña un papel central en los cambios observados. Los métodos de trabajo más inteligentes benefician tanto a las personas como a las empresas", indica el informe.

Casi todas las empresas (con excepción de una consultora noruega) mantendrán la semana laboral corta de forma permanente o continuarán con el programa piloto, la investigación califica esta decisión como un avance positivo que permitirá concluir si los resultados son temporales o sostenibles con el tiempo.