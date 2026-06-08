Tormenta tropical Boris se acerca a Guerrero: Prevén impacto este martes con lluvias torrenciales

La tormenta tropical Boris continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo alerta a diversos estados del sur y occidente del país debido al pronóstico de lluvias torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado. Autoridades federales y estatales activaron medidas preventivas y planes de emergencia ante la posibilidad de que el sistema toque tierra durante las primeras horas del martes 9 de junio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:15 horas de este lunes, Boris se ubicaba aproximadamente a 100 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 6 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reajustó la ubicación del centro de la tormenta, por lo que modificó la previsión de impacto en territorio nacional para las primeras horas del martes.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Boris provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca

Los desprendimientos nubosos asociados al ciclón generarán lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en regiones del sureste y la costa de Guerrero, así como en el oeste y sur de Oaxaca.

Asimismo, se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, zonas del este y sur de Jalisco, así como en el centro, costa y sureste de Michoacán. En tanto, el Estado de México registrará lluvias muy fuertes, mientras que Morelos y la Ciudad de México tendrán lluvias fuertes durante las próximas horas.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

El sistema también generará condiciones marítimas peligrosas en el litoral del Pacífico. Se pronostican rachas de viento de entre 90 y 110 km/h en las costas de Guerrero; de 70 a 90 km/h en el litoral de Michoacán y el oeste de Oaxaca; y de 50 a 70 km/h en las costas de Jalisco y Colima.

Respecto al oleaje, se esperan alturas de entre cuatro y cinco metros en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como de tres a cuatro metros en Jalisco y Colima. El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Acapulco permanece en alerta roja

Ante la cercanía del fenómeno, las autoridades de Guerrero mantienen la alerta roja en Acapulco. Durante las últimas horas se registraron lluvias constantes y el ingreso de bandas nubosas al territorio continental.

Además, continúan los recorridos informativos y acciones de perifoneo en colonias, zonas turísticas y áreas comerciales para alertar a residentes, visitantes y prestadores de servicios.

Como medida preventiva, se ordenó el cierre de puertos y la suspensión de actividades de navegación menor y pesca ribereña. El fuerte oleaje ya es visible en distintos puntos de la Bahía de Santa Lucía, por lo que se recomendó evitar actividades acuáticas.

Oaxaca activa medidas por mar de fondo

En Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una alerta por el fenómeno de mar de fondo, cuyas condiciones se han intensificado con la cercanía de Boris.

Las autoridades determinaron el cierre de puertos y la suspensión temporal de la navegación menor en los municipios de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec.

Hasta el momento, Protección Civil reportó el rescate de una persona que fue arrastrada por una ola en Playa Carrizalillo. La víctima fue atendida y estabilizada sin mayores consecuencias.

Gobierno activa planes de emergencia y despliega miles de elementos

El Gobierno de México llamó a la población a extremar precauciones, mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Como parte de las acciones preventivas, Guerrero habilitó 620 refugios temporales y suspendió clases en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y La Montaña.

La Coordinación Nacional de Protección Civil desplegó una misión de enlace en Punta Maldonado para supervisar zonas de riesgo, mientras que la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en fase de prevención en Guerrero, Oaxaca y Colima.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad movilizó 967 trabajadores, 177 grúas y 404 vehículos para atender posibles afectaciones al suministro eléctrico.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó el Plan DN-III-E en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Más de 33, 500 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional permanecen en alerta para realizar labores preventivas, monitoreo de ríos y atención a posibles emergencias.

Tormenta tropical Cristina no representa riesgo para México

Mientras Boris mantiene la atención de las autoridades locales, la depresión tropical Tres-E se intensificó este lunes a tormenta tropical Cristina.

Su centro se localiza a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua. Presenta vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Hasta el momento, el sistema no genera efectos sobre territorio mexicano, aunque continúa bajo vigilancia meteorológica.