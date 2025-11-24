Salario mínimo 2026: ¿Cuáles son las propuestas hasta ahora?

La negociación entre empleadores, trabajadores y gobierno para fijar el aumento al salario mínimo de 2026 iniciará esta semana y hasta el momento las expectativas son que de manera general será de doble dígito, los ajustes propuestos oscilan entre el 11% y 30.6 por ciento.

El próximo jueves 27 de noviembre iniciará la negociación en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), de acuerdo con una fuente con conocimiento del proceso.

La Conasami mencionó la semana pasada que “a finales de mes” presentará su informe anual sobre la situación de la economía y con esto comenzarán las negociaciones para determinar el incremento, que por Ley debe ser superior a la inflación.

“El Consejo de Representantes sesiona para esta tarea hasta el 27 de noviembre. Se empieza el proceso”, comentó la fuente a El Economista.

Salario mínimo 2026: Estimaciones de incremento

El salario mínimo general vigente este 2025 es de 278.80 pesos diarios (8,475 pesos al mes) y en la zona fronteriza de 419.88 pesos al día (12,764 pesos mensuales), la cual abarca 46 municipios, ambas referencias salariales tuvieron un aumento 12% este año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró en días pasados su meta de que para 2030 el salario mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Para lograrlo, los aumentos tendrán que ser a doble dígito. Sobre esto hasta ahora no se ha expresado algún desacuerdo entre las partes involucradas en la negociación.

Con el monto vigente para es salario mínimo general es posible comprar 1.78 canastas básicas, según datos de Conasami.

Sin embargo, la negociación está en cuáles serán esos dos dígitos. Hasta el momento, la única propuesta oficial conocida es la del sector de trabajadores, pues ni los empleadores ni el gobierno federal han adelantado oficialmente alguna de las propuestas que llevarán a la mesa.

Los trabajadores acordaron el miércoles pasado pedir a empleadores y autoridades un incremento de 30.6% al salario mínimo tanto general como fronterizo. Así lo dio a conocer el vocero de 24 sindicatos y representante ante la Conasami, José Luis Carazo.

“La solicitud es un incremento de los salarios generales mínimos y profesionales del 30.6% ¿Cuál es la razón de esta solicitud? Queremos ya alcanzar el poder adquisitivo del salario mínimo que teníamos en 1976”, comentó en entrevista el también secretario del trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Hasta ahora, esta es la propuesta más elevada para el salario mínimo, lejana a otras que oscilan entre 11% y 16 por ciento.

Un aumento de 30.6% como proponen los sindicatos del país llevaría al salario mínimo general de 278.80 pesos diarios a 362.34 pesos, unos 83.54 pesos más (11,017 pesos al mes). Mientras que el salario fronterizo pasaría de 419.88 pesos a 545.84 pesos diarios (16,593 pesos al mes).

“Estamos en un rezago con respecto a ese salario de 1976 del 30.6 por ciento. Entonces, consideramos que ya es justo que después de 50 años para las nuevas generaciones y para las actuales, pues que ya vayan teniendo un salario mínimo como lo manda la Constitución”, dijo Carazo.

Los sindicatos “están firmes” en su planteamiento de lograr el aumento de 30.6% porque es “lo justo”, expresó su vocero. En el 2000 el salario mínimo promedio en México era de 75.60 pesos diarios en términos reales y para 2025 de 206.85 pesos, un incremento de 173%, de acuerdo con datos de la Conasami.

El otro actor protagonista en la negociación es el patronal, que hasta ahora ha declinado hacer algún comentario sobre sus propuestas de incrementos, pues prefirieron reservarse hasta presentar su propuesta en la reunión con la Conasami.

Otras fuentes consultadas involucradas en el proceso esperan que se logre un alza de 12% al salario mínimo general para 2026, lo que sería igual al incremento que se aprobó para este 2025.

Este incremento va más en línea con estimaciones de bancos como Banamex que dedicó una nota especial para analizar el alza y sus efectos en el empleo. Los economistas de Banamex estiman un incremento de 11%, ligeramente menor al 12% que aún está vigente este 2025.

“Estimamos que para el siguiente año el aumento sería marginalmente menor, en 11%, para ubicarse en 309.5 pesos al día. Lo anterior en línea con comentarios recientes de la presidenta, quien ha señalado que el aumento de 2026 sería parecido al de 2025, lo que implica menores aumentos que en el sexenio previo”, de acuerdo con la nota del área de Estudios Económicos de Banamex.

Entre las propuestas de mayor incremento está la de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que pidió al Consejo de Representantes de la Conasami que el alza al salario mínimo sea de 20% directo, reportó El Economista la semana pasada.

La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) planteó un ajuste de 16% para el salario mínimo general y de 4% para el fronterizo.

“El aumento diferenciado entre salario mínimo general y salario mínimo fronterizo permite evitar efectos negativos en el empleo y da viabilidad para lograr el objetivo de la presidenta Sheinbaum”, explicó Acción Ciudadana en un reporte.

De las estimaciones que han circulado hasta el momento, la de ACFP sí plantea un incremento diferenciado entre el salario mínimo general y el fronterizo, que abarca 46 municipios. La fuente consultada con conocimiento del proceso también recordó que hacer tal diferencia es casi un hecho y “muy cantado” y para la región fronteriza estimó que una de las propuestas sea un alza de 6%, por arriba de la inflación, que hasta octubre pasado se ubicó en 3.57 por ciento.

La diferencia se debe a que en esos 46 municipios fronterizos ya se alcanzó el objetivo de que ese ingreso mínimo alcance para comprar 2.5 canastas básicas, con un costo de alrededor de 9,437.10 pesos. Además, un aumento a doble dígito implicaría mayores costos para las empresas, lo que en la zona abre la puerta a desmotivar la creación de puestos de trabajo por un alza en los costos.

¿Cómo quedarían el salario mínimo según las propuestas y estimaciones conocidas?

Si el salario mínimo general y (SMG) y salario mínimo fronterizo (SMF) incrementa conforme a alguna de las propuestas divulgadas hasta el momento los montos mensuales quedarían de la siguiente manera:

Incremento de 11%

SMG: 9,407.25 pesos

SMF: 14,168.04 pesos

Incremento de 12%

SMG: 9,492 pesos

SMF: 14,295.68 pesos

Incremento de 16% y 4%

SMG: 9,831 pesos

SMF: 13,274.56 pesos

Incremento de 20%

SMG: 10,170 pesos

SMF: 15,316.8 pesos

Incremento de 30.6%

SMG: 11,017 pesos

SMF: 16,593 pesos

¿Quién fija el salario mínimo en México?

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es la instancia del gobierno federal encargada de fijar los montos con base en estudios sobre la economía y tras consultar a los sectores patronales y laborales.

En su decisión, toma en cuenta elementos como el costo de vida, la inflación y las condiciones de la economía mexicana. En la negociación participa un Consejo de Representantes tanto de empresarios como trabajadores y el titular de la Conasami, Luis Felipe Munguía Corella.

De acuerdo con una fuente presente en recientes negociaciones, el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, ha acudido personalmente a hablar con cada parte involucrada. Esto, dijo, es señal del interés del gobierno federal en este proceso. La presidenta Sheinbaum mencionó la semana pasada que la decisión busca ser por consenso.