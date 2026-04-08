Sí al reloj checador, no a la redefinición de la jornada laboral: Esto se debate en el Senado

El Senado iniciará el debate de la reforma secundaria de jornada laboral este miércoles, en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos, Primera se votará el dictamen para reglamentar la semana laboral de 40 horas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y las medidas que acompañarán su implementación gradual.

Aunque el proyecto retoma la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbuam, contempla algunos ajustes. Uno de esos cambios, es sobre la sanción por no cumplir con el registro electrónico de la jornada laboral, una disposición que se sumará a la lista de obligaciones patronales.

El dictamen que se analizará en Comisiones establece en la LFT una multa que va de 29,327 a 586,550 pesos (entre 250 y 5,000 veces la UMA) por incumplir con el reloj checador. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la autoridad encargada de fijar las reglas para la operación del registro electrónico, además de las excepciones.

Además, se busca elevar el contenido del registro electrónico como medio de prueba, siempre que se acredite que fue acordado entre empleadores y trabajadores.

Otro de los cambios que contempla el proyecto con respecto a la iniciativa presidencial es la definición de la jornada laboral, el dictamen no modifica el concepto, mantiene la interpretación actual. Este era uno de los puntos que había generado críticas previo al debate de la reforma secundaria.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo es el último eslabón legislativo para que se materialice la jornada laboral de 40 horas y su reducción gradual, lo que quedó plasmado en la Constitución el mes pasado.

Dos días de descanso

Si bien la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo planteaba que la jornada laboral diurna podía ser de hasta ocho horas, el dictamen que se analizará en el Senado elimina esa posibilidad y mantiene el esquema en un equivalente a ocho horas diarias; es decir, no “hasta”.

Aunque puede considerarse un ajuste menor, conservar la jornada diurna en los términos actuales garantizar la distribución de las 40 horas semanales en cinco días, al menos para quienes tienen una jornada típica.

Sobre el tiempo extraordinario, la reforma constitucional amplió el límite semanal de 9 a 12 horas, pero los ajustes a la Ley Federal del Trabajo plantean que este incremento sea gradual, para transitar de la siguiente manera:

9 horas en 2026

9 horas en 2027

10 horas en 2028

11 horas en 2029

12 horas en 2030

¿La puerta abierta a la semana laboral de 4 días?

El dictamen incorpora una medida de flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo, una propuesta que se retoma de la iniciativa presidencial. La reforma a la LFT agrega en el artículo 58 que la jornada laboral “podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras”.

En palabras de los legisladores, la posibilidad de distribuir la jornada de común acuerdo permitirá a los trabajadores “ocupar la diferencia de horas o una parte de estas para laborar horas extras, lo que les permitirá percibir mayores ingresos; o bien, invertir ese tiempo en el ámbito familiar y social, impactando positivamente en el bienestar personal y la reconstrucción del tejido social”.

La entrada en vigor que plantea el proyecto es el 1 de mayo de este año, el plazo entre esa fecha y el 1 de enero del 2027 será el periodo para que las empresas se preparen para la primera disminución de horas anuales, posteriormente, se reducirán dos horas anuales a partir del 1 de enero de cada año hasta el 2030, cuando se alcanzará la jornada de 40 horas semanales.