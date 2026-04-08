La percepción política y la realidad social; distantes

Sólo cuando nos gobernamos a nosotros mismos estaremos bien gobernados. Dwight D. Eisenhower

Más de la mitad de los gobiernos de los estados estarán en esa disputa electoral, la queja sin sustento, el argumento fácil y hasta el discurso cargado de vanidades, más de un año a partir de las manifestaciones de los actores de un reparto con escases de variedad en el gusto del país; en pleitos de callejón.

Las preocupaciones de los temas sustantivos, siempre los hemos dejado de lado, para dar paso a la rutina del halago, el aplauso para la foto, los adultos mayores sustentados sus votos en programas sociales para medicamentos en la vejez, mientras la juventud extraviada permanece en el anonimato de la ignorancia.

Fuga de talentos siempre desde este país sin oportunidades reales para superarse a sí mismo, ahora nos adormece el nuevo viaje a la luna, las imágenes y las promesas de todo lo recopilado en seis meses, en tanto seguimos cargados de estrés, melancolía, nostalgia por ese pasado desperdiciado en lo trivial.

No se logró el otro plan de una reforma electoral, sin el aval de palenque al parecer, con un irreverente y caduco Pablo Gómez, que se quedó en el siglo pasado, con sus culpas y pesadumbre ante la abrumadora realidad de un socialismo no capitalizado del todo.

El menú nos los dará los partidos políticos, ayer por más de una hora, realizamos un ejercicio con un analista de lo político, aquello que está en la mesa de las disputas y las encuestas, pagadas la mayoría de ellas, por quienes desean ser emperadores en sus estados de nacimiento o de adopción a modo.

Por encima de todo lo que dicta la norma, equidad de género, más mujeres que varones en la boleta electoral, las tendencias continúan favoreciendo a los morenos, por las políticas no solo del discurso presidencial, sino de las acciones de los programas que atienden lo sustantivo, con números ciertos y conocidos en materia educativa y ahora en salud pública.

La población está en el ánimo de los que gobiernan, aunque en muchos casos sean cargas negativas del lastimoso pasado, que siguen arrastrando en esa borrachera sin cruda, que les ha permitido a las cabezas de los partidos que enlistan a sus cuates y pagadores de plurinominales, un cómodo presente sin menoscabo de sus “ahorros”.

El otro desgaste es evidente, el teatro de lo que se arma en cada sesión del Senado de la República, porque la Cámara de Diputados ha perdido protagonismo, la chiquillada en el saltimbanqui de seis a tres años, no les preocupa el futuro, armaron buenos negocios al amparo del poder legislativo con el gobierno.

Luego entonces las gubernaturas no serán para las herencias malditas de los que se van, y que sólo dejarán endeudamientos, estropicios, pero sobre todo decepción desde la percepción política, porque no hicieron el mínimo esfuerzo por notarse diferentes en esos relevos, que no generacionales.

Del otro lado de la acera está esa realidad social de una crisis, con todo e incrementos de los salarios que han dejado de ser mínimos, para impactar en la clase media trabajadora, pero además en el sector empresarial en ese nicho de lo impuesto de un resquicio de dudas.

Porque la inflación galopa y vaya que preocupa, aunque la vendimia de lo electoral inunde las redes sociales con excesos de protagonismo y falta de ese golpe de realidad que mucho se extraña en los políticos de ocasión y no de convicción.

ENTRE LÍNEAS

Algunas sacudidas en gobiernos estatales, a la mitad del camino en sus administraciones, golpe de timón, reacomodos, pero también renuncias ante la embestida de los castigos que no les permitirá llegar a muchos de ellos al 2027; dejaron de disciplinarse con el jefe político, o las formas de acuerdos por debajo de la mesa a la vista en el juego del poder los “margina”, como en Campeche.